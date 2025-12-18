'...दीया वहीं जलेगा, जो अपनी जिद पर अड़ा है', अनिज विज ने भूपेंद्र हुड्डा को कुछ इस अंदाज में दी बधाई
हरियाणा के पंचकुला से खबर है कि अनिल विज ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा को अलग अंदाज में बधाई दी। उन्होंने कहा, 'दीया वहीं जलेगा, जो अपनी जिद पर अड ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा विधानसभा में शुरू हुए शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुडडा को विपक्ष के नेता बनने पर मुबारकबाद दी और कहा कि ‘‘हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर यह तय है कि दिया वहीं जलेगा, जो अपनी जिद पर अडा है’’।
विज ने विपक्ष के नेता को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी (विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुडडा) जिद जीत गई, मगर एसआर हार गई, मैं आपको (विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह हुडडा) मुबारकबाद देना चाहता हूं।
कितने किसानों का ऋण बकाया?
वहीं, प्रश्नकाल में सरकार की ओर से कर्जदार किसानों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने पूछा है कि प्रदेश में कितने किसानों पर कुल कितना ऋण बकाया है और क्या ऋण चुकाने में असमर्थ छोटे किसानों को राहत देने की कोई योजना है।
इसी तरह कांग्रेस विधायक मामन खान ने सवाल लगाया है कि क्या कुरैशी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की योजना है। प्रश्नकाल में कुल 20 तारांकित सवालों पर चर्चा होगी, जबकि 20 अतारांकित सवालों के जवाब सदन पटल पर रखे जाएंगे।
