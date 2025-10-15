Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में दीपावली के दिन गुल नहीं होगी बिजली, अनिल विज ने किया एलान; अधिकारियों को भी दिए निर्देश

    By Sudhir Tanwar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:29 AM (IST)

    हरियाणा में दीपावली पर बिजली कटौती नहीं होगी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को अपग्रेड किया जाएगा। डिफाल्टरों से 922 करोड़ रुपये की वसूली की गई है और बकाया राशि नहीं चुकाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी वाले गांवों में रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा में दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, विज ने अधिकारियों को किया जवाबदेह। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़हरियाणा में दीपावली के लिए दिन कहीं पर भी बिजली गुल नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। साथ ही बिजली के तारों को छू रहे पेड़ों की छंटाई् के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक में विज ने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी प्रकार के ओवरलोडेडट्रांसफार्मरों और कंडक्टरों का अपग्रेडेशन किया जाए। मरम्मत करने वाली टीम में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए। सभी के लिए सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करें। ट्रांसफार्मर के लिए अलग से बैंक बनाकर रखें ताकि खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदला जा सके।

    ऊर्जा मंत्री को बैठक में बताया गया कि डिफाल्टरों से 16 अप्रैल से 30 सितंबर तक 922 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली डिफाल्टर उपभोक्ताओं से 492.57 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। पंचकूला में 18.64 करोड़, अंबाला में 23.89 करोड़, यमुनानगर में 117.05 करोड़, कुरुक्षेत्र में 23.21 करोड़, कैथल में 46.21, करनाल में 32.37 करोड़, पानीपत में 73.93 करोड़, सोनीपत में 54.84 करोड़, रोहतक में 57.12 करोड़, झज्जर में 45.31 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है।

    दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा इस अवधि में 489.65 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। गुरुग्राम-2 में 22.99 करोड़, गुरुग्राम-1 में 5.81 करोड़, फरीदाबाद में 42.49 करोड़, पलवलमें 102.24 करोड़, नारनौल में 28.77 करोड़, रेवाड़ी में 12.82 करोड़, भिवानी में 50.82 करोड़, हिसार में 97.36 करोड़, फतेहाबाद में 41.86 करोड़, सिरसा में 29.14 करोड़, जींद में 55.35 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है।

    विज ने कहा कि बकाया राशि नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन गांवों में शत-प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है और रिकवरी की राशि बकाया है, वहां के सरपंच से बातचीत की जाए ताकि रिकवरी की वसूली हो सके। ऐसे गांवों में रिकवरी के संबंध में एक व्यापक अभियान चलाया जाए और जिला के उपायुक्त सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाए। नियमित तौर पर रिकवरी की निगरानी उनके द्वारा रखी जाएगी। आदतन बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं का डाटा इकट्ठा कर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

    बैठक में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक मीणा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अशोक गर्ग, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक जेगणेशन सहित राज्यभर के सभी सर्कल के अधीक्षक अभियंता, मुख्य अभियंताओं सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।