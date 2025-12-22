हरियाणा के लिए अमित शाह का 'विजन डॉक्यूमेंट-2047' तैयार, पंचकूला में दस्तावेज का लोकार्पण करेंगे गृहमंत्री
विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट से हरियाणा का विजन डाक्यूमेंट-2047 तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकूला में इस दस्तावेज का लोकार्पण करेंगे। इ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट से हरियाणा का विजन डाक्यूमेंट-2047 तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुशासन दिवस से एक दिन पहले यानी बुधवार को पंचकूला में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को लोकार्पण करेंगे।
विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव मंगाए गए थे। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में मंथन कर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा गया।
इससे पहले 25 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और श्री गुरु तेगबहादुर जी के 350वें भव्य शहीदी दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्रविजन डाक्यूमेंट-2047 के लिए आमजन से ऑनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव प्राप्त गए सुझाव विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में खींचा गया भविष्य की योजनाओं का खाकामोदी को यह दस्तावेज विमोचित करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा।
अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह विजन डाक्यूमेंट-2047 से भविष्य के हरियाणा की तस्वीर दिखाएंगे। दस्तावेज में वर्ष 2047 तक 50 लाख नए रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की कार्ययोजना इसमें साझा की गई है।
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्रीप्रदेश सरकार की ओर से गठित मिशन हरियाणा-2047 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दस खरब डालर तक पहुंचाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी मिली है।
विकास के रोडमैप में शिक्षा सुधार, खेती-किसानी, तेज आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।भविष्य सक्षम बनाने में नवगठितविभाग डिपार्टमेंट आफ फ्यूचर की विशेष भूमिका होगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी नवीनतम तकनीकों द्वारा विकास की संभावनाओं की तलाश करेगा।
यह विभाग एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक पहल, तकनीकी दूरदर्शिता और एकीकृत नीति बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए विश्व बैंक की सहायता से हरियाणा एआई मिशन तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि हरियाणा में औद्योगिक-अनुकूल राज्य बनने की अपार संभावनाएं हैं।
प्रदेश ने विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर महत्वपूर्णउन्नति की है। राज्य सरकार का लक्ष्य विकसित भारत के लक्ष्य से कदमताल कर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है।
विजन डाक्यूमेंट में बताया गया है कि युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड करार होगा।
प्रदेश में निजी निवेशकों को भी से हजार करोड़ रुपये का एक फंड आफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह स्टार्टअप्स में निवेश करके हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
