अमित शाह दिखाएंगे 2047 के हरियाणा का रोडमैप, तकनीक और कौशल विकास से गति पकड़ेगी अर्थव्यवस्था

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। विकसित भारत के विजन डाक्यूमेंट से कदमताल करने के लिए हरियाणा का विजन डाक्यूमेंट-2077 तैयार है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सुशासन दिवस से एक दिन पहले यानी बुधवार को पंचकूला में इस महत्वपूर्ण दस्तावेज का लोकार्पण करेंगे। विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए आमजन से आनलाइन सर्वेक्षण और पोर्टल पर सुझाव जुटाए गए थे। इसी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों संग कार्यशालाओं में मंथन कर भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले 25 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव और श्री गुरु तेगबहादुर जी के 350वें भव्य शहीदी दिवस समागम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह दस्तावेज विमोचित करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा।

अब अमित शाह विजन डाक्यूमेंट-2047 से भविष्य के हरियाणा की तस्वीर दिखाएंगे। दस्तावेज में वर्ष 2047 तक 50 लाख नए रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की कार्ययोजना इसमें साझा की गई है।

प्रदेश सरकार द्वारा गठित मिशन हरियाणा-2047 उच्च स्तरीय टास्क फोर्स को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दस खरब डालर तक पहुंचाने और 50 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेदारी मिली है। विकास के रोडमैप में शिक्षा सुधार, खेती-किसानी, तेज आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष फोकस किया गया है।