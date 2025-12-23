गृहमंत्री शाह कल पंचकूला आएंगे, कई कार्यक्रमों के करेंगे शिरकत, पूरा दिन रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट्स रहेंगे बंद 

जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बुधवार को पंचकूला में दौरा प्रस्तावित है। वे अलग-अलग जगह पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से पूरा दिन शहर के कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। कुछ मार्ग अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

हर एंट्री प्वॉइंट पर नाका लगेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एसपी-डीसीपी रैंक के 10 अधिकारी, 4 अतिरिक्त एसपी, 41 डीएसपी-एसीपी, 90 इंस्पेक्टर और 2750 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। डीसीपी सृष्टि गुप्ता को संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है।पंचकूला जिला पुलिस के साथ-साथ प्रदेश की विभिन्न पुलिस रेंज, आयुक्तालयों और जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

केंद्रीय जांच एजेंसिया रहेंगी सक्रिय, हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। पुलिस के आलाअधिकारी भी मोर्चे पर डटे रहेंगे। सोमवार शाम पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित जीओ मैस में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई।

बैठक में डीसीपी, एसपी, एसीपी, डीएसपी सहित विभिन्न रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। गृहमंत्री के कार्यक्रम स्थलों और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने गृहमंत्री के कार्यक्रम स्थलों, रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए।

सघन जांच के बाद होगी बाहरी वाहनों की एंट्री जिले के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस का पहरा रहेगा। कड़ी नाकेबंदी की जाएगी। बाहर से शहर में आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जाएगी। फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की तुरंत जांच की जाएगी।