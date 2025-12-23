Language
    गृहमंत्री शाह कल पंचकूला आएंगे, कई कार्यक्रमों के करेंगे शिरकत, पूरा दिन रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट्स रहेंगे बंद 

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के 24 दिसंबर के पंचकूला दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में 2750 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ट्रैफि ...और पढ़ें

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे पंचकूला। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बुधवार को पंचकूला में दौरा प्रस्तावित है। वे अलग-अलग जगह पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी वजह से पूरा दिन शहर के कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। कुछ मार्ग अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। 

    हर एंट्री प्वॉइंट पर नाका लगेगा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत एसपी-डीसीपी रैंक के 10 अधिकारी, 4 अतिरिक्त एसपी, 41 डीएसपी-एसीपी, 90 इंस्पेक्टर और 2750 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। डीसीपी सृष्टि गुप्ता को संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है।पंचकूला जिला पुलिस के साथ-साथ प्रदेश की विभिन्न पुलिस रेंज, आयुक्तालयों और जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा।

    केंद्रीय जांच एजेंसिया रहेंगी सक्रिय, हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था

    शाह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। पुलिस के आलाअधिकारी भी मोर्चे पर डटे रहेंगे। सोमवार शाम पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित जीओ मैस में हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई।

    बैठक में डीसीपी, एसपी, एसीपी, डीएसपी सहित विभिन्न रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। गृहमंत्री के कार्यक्रम स्थलों और वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। पुलिस कमिश्नर ने गृहमंत्री के कार्यक्रम स्थलों, रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए।

    सघन जांच के बाद होगी बाहरी वाहनों की एंट्री

    जिले के सभी प्रवेश मार्गों पर पुलिस का पहरा रहेगा। कड़ी नाकेबंदी की जाएगी। बाहर से शहर में आने वाले प्रत्येक वाहन की सघन जांच की जाएगी। फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की लगातार निगरानी की जाएगी। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की तुरंत जांच की जाएगी।

    इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

    • सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘साहिबजादों को नमन’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत।
    • इंद्रधनुष ऑडिटोरियम परिसर में वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन।
    • सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में पुलिस पासिंग आउट परेड की सलामी।
    • एमडीसी सेक्टर-1 स्थित अटल पार्क में भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण।
    • पंचकमल में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन और मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन।
    • इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित मेगा कोआपरेटिव काॅन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।