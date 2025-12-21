हरियाणा दौरे पर आएंगे अमित शाह, वीर साहिबजादों को करेंगे नमन; पूर्व PM वाजपेयी की प्रतिमा का होगा अनावरण
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा (पंचकूला) दौरे की तैयारियों में सरकार पूरी तरह से जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को पंचकूला आ रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे।
इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में समूचे विपक्ष को इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया है।
अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सरकार हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल ने पंचकूला में केंद्रीय गृह मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों व कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों का भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके लिए जिला प्रशासन तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्व पूर्ण करें। उन्होंने कार्यक्रमों के दौरान सुगम यातायात एवं वाहनों के पार्किंग की सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
अपने पंचकूला दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री मित शाह सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष आडिटोरियम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित ‘साहिबजादों को नमन’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इससे पूर्व वे इंद्रधनुष आडिटोरियम परिसर में वीर बाल दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुरुक्षेत्र में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमित शाह सेक्टर-तीन स्थित ताऊ देवी लाल खेल स्टेडियम में पुलिस पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे तथा जवानों को संबोधित करेंगे।
वे एमडीसी सेक्टर-एक पंचकूला स्थित अटल पार्क में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तथा पंचकमल में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे।
इसी दिन श्री अमित शाह एक मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन कर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही वे इंद्रधनुष आडिटोरियम में आयोजित मेगा कोआपरेटिव कान्फ्रेंस में भी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमित अग्रवाल द्वारा ली गई बैठक में पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा, पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
