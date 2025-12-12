अमित शाह 25 को आएंगे पंचकूला, अटल पार्क में 50 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे शिलान्यास, सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। मनसा देवी काॅम्प्लेक्स, सेक्टर-1 में विकसित हो रहा अटल चौक और अटल पार्क अब शहर की नई पहचान बनने जा रहा है। अटल चौक का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अटल पार्क का कार्य तेजी से जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी पार्क के केंद्र में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की करीब 50 फीट ऊंची धातु निर्मित प्रतिमा लगाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को पंचकूला पहुंचेंगे और इस प्रतिमा का नींव पत्थर रखेंगे।

उनके दौरे को लेकर हरियाणा सरकार व पंचकूला प्रशासन ने जोर-शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 6 अप्रैल 2025 को इस पूरे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। प्रशासन के अनुसार, अटल पार्क और अटल चौक पर कुल 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 15 करोड़ रुपये पार्क के निर्माण पर व्यय होंगे।

13 थीम आधारित वाटिकाओं के साथ बनेगा विशेष आकर्षण पार्क 2.25 एकड़ में विकसित किया जा रहा है और इसमें कुल 13 थीम आधारित वाटिकाएं होंगी, जिनमें वन्य जीव वाटिका, सुगंध वाटिका, आयुर्वेदिक वाटिका, कलाकृति वाटिका, विज्ञान एवं सांस्कृतिक वाटिका सहित अन्य आकर्षक थीम शामिल होंगी।

पार्क में ओपन एयर थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन, जॉगिंग ट्रैक, फुटपाथ लाइटें, ओपन जिम, बच्चों के झूले, बेंच और रेन शेल्टर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी तैयार की जा रही हैं, जिससे यह स्थान मनोरंजन, स्वास्थ्य और ज्ञान—तीनों का मिश्रित केंद्र बनेगा।

अटल चौक बना खूबसूरत फोटो प्वाॅइंट 40 फीट व्यास वाले अटल चौक में धौलपुर पत्थर से बना विशाल कमल का फूल और आकर्षक फाउंटेन लगाए गए हैं। चौक को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस पर 46.50 लाख रुपये की लागत आई है।