पंजाब चुनाव 2027: AAP की पहली लिस्ट में सभी कैबिनेट मंत्री गायब, सिटिंग विधायकों और जेल में बंद संजीव अरोड़ा पर फिर से दांव

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अपनी चुनावी रणनीति के संकेत दे दिए हैं।

पार्टी भगवंत मान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। सूची में शामिल सभी 40 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री मान को धूरी से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां कोटकपूरा से चुनाव लड़ेंगे। जेल में बंद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से टिकट मिला है। सूची में किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है।



पार्टी ने पहली सूची में किसी मौजूदा विधायक का टिकट नहीं काटा। बताया गया है कि उम्मीदवारों के चयन में सर्वे, विधायकों का प्रदर्शन और जनता से मिला फीडबैक अहम रहा।

40 विधायकों को मिला टिकट चुनाव से पहले बड़ी संख्या में टिकट काटने पर असंतोष और बगावत की आशंका को देखते हुए पार्टी ने पहले उन 40 विधायकों को मौका दिया, जिनके पक्ष में सर्वे और जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। बाकी सीटों पर चयन के लिए विकल्प खुले रखे गए हैं।



लगातार चुनाव जीतते आ रहे कुलतार सिंह संधवां, जय कृष्ण सिंह रौड़ी, मनजीत सिंह बिलासपुर, बलजिंदर कौर और कुलवंत सिंह पंडोरी को तीसरी बार टिकट मिला है।

आत्म नगर से कुलवंत सिंह सिद्धू, लुधियाना सेंट्रल से अशोक पराशर पप्पी, जलालाबाद से जगदीप कंबोज गोल्डी, मुक्तसर से जगदीप सिंह काका बराड़ और भदौड़ से लाभ सिंह उगोके शामिल हैं। तरनतारन से पहले भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हरमीत सिंह को टिकट दिया गया है।



मुख्यमंत्री मान ने चयन में सर्वे और लोगों से मिले सकारात्मक फीडबैक को आधार बताया है। पार्टी ने संकेत दिया है कि टिकट का आधार केवल राजनीतिक पद या किसी नेता से नजदीकी नहीं, बल्कि संगठन के प्रति निष्ठा, नेतृत्व का भरोसा और जनता के बीच कामकाज का प्रदर्शन होगा। नए चेहरों को भी अवसर देने की बात कही गई है।