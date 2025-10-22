Language
    अकील की डायरी में छिपी है डेथ मिस्ट्री? बेटे की मौत पर पूर्व डीजीपी ने किए खुलासे

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 11:18 AM (IST)

    हरियाणा के पंचकूला में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत का मामला उलझ गया है। पहले अकील ने एक वीडियो में अपने परिवार पर आरोप लगाए, फिर दूसरे वीडियो में उन्हें निर्दोष बताया। मुस्तफा ने इसे विरोधियों की साजिश बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था।

    Hero Image

    पूर्व डीजीपी (बाएं) अकील अख्तर (दाएं)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस मामले में जहां पहले मौत की वजह दवा का ओवरडोज सामने आया। वहीं, अकील के एक वीडियो से संकेत मिले कि उसकी मौत के लिए उसके पिता यानी मोहम्मद मुस्तफा, उसकी मां यानी रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू जिम्मेदार हैं। इस बाबत पंचकूला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    हालांकि, इसके बाद अकील का एक और वीडियो जारी हुआ। इस वीडियो में अकील ने सभी को निर्दोष बताया। तकरीबन तीन मिनट की इस वायरल वीडियो में अकील अपने परिवार को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहा है।

    वीडियो में अकील कहता है कि उसने पहले जो भी आरोप अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए थे, वे सभी निराधार थे और उसने ये बातें अपनी तबीयत खराब होने के दौरान कही थीं।

    क्या बोले पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा?

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बेटे की मौत को लेकर मंगलवार को अपने आवास पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाया और एसआईटी जांच की मांग की।

    मुस्तफा ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार था, और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने बेटे की डायरी पुलिस को सौंपने की बात कही, जिससे सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने परिवार पर लगे हत्या के आरोपों का खंडन किया।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो व मुकदमा दर्ज होने को राजनीतिक विरोधियों की साजिश करार देते हुए कहा कि बेटे की मौत के गम के भाव दबा लिए थे, लेकिन अब अंदर का सोल्जर निकला है। देश के दुश्मनों से लड़ा हूं और लडूंगा। एसआईटी की जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा।

    पूर्व डीजीपी ने कहा कि उनका बेटा साइकोटिक था, जिसका इलाज चल रहा था। अकील ने दूसरी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है, जिसमें उसने अपनी गलती का स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि बेटे की लिखी हुई डायरी भी पुलिस को सौंपी जाएगी।

    18 अक्टूबर को हुई थी मौत

    18 अक्टूबर की रात पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की अकील अख्तर की दवा की ओवरडोज लेने से मौत हाे गई थी।  हरड़ाखेड़ी गांव में बेटे के शव का सुपुर्द ए खाक किया गया। पूर्व डीजीपी परिवार के साथ पैतृक गांव में रह रहे हैं।

    उधर, पंचकुला में पूर्व डीजीपी समेत उनकी पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रही पत्नी रजिया सुल्ताना सहित बेटी व बहू पर हत्या व साजिश का मुकदमा दर्ज हो गया। इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर बेटे अकील की 27 अगस्त को जारी वीडियो प्रसारित हो गई।

    प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कहा?

    मंगलवार देर शाम पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तपुा ने पत्रकारों से वार्ता कर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया। कहा कि राजनीति में उनके साथ घटिया मानसिकता की घिनोनी हरकत की गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। एसआइटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। इससे पहले पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और अन्य स्वजन ने लोगों से दूरी बना रखी थी।

    उन्होंने कहा कि उनका बेटा साइकोटिक था। वह कुछ भी कह देता और कुछ भी कर सकता था। शमसुद्दीन के पीछे बडा राजनैतिक सपोर्ट है। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटे अकील का पोस्टमार्टम कराया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि दुश्मन बहुत हैं, जो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।

    घटना वाली रात क्या हुआ था

    पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि अकील दिन में सोता था और रात को जागता था। घटना वाली रात आठ बजे खाना खाने के बाद बेटी ने अकील के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। बेटी ने कमरे के पीछे वाले दरवाजे को खोलकर देखा तो अकील अचेत था। तत्काल उसे अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था।