दिल्ली से सटे इस इलाके में तैयार होंगे 5 हजार से ज्यादा पायलट, एयरबस और एअर इंडिया ने खोला ट्रेनिंग सेंटर

एअर इंडिया और एयरबस ने A320 और A350 परिवार के विमानों के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए हरियाणा में एक संयुक्त उद्यम ट्रेनिंग सेंटर सुविधा स्थापित किया है। एअर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग अकादमी में एडवांस पायलट ट्रेनिंग केंद्र अगले दशक में पांच हजार से अधिक नए पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। उड्डयन मंत्री ने किया उद्घाटन एयरलाइन ने मंगलवार को प्रेस जारी करते हुए कहा कि 12,000 वर्ग मीटर में फैले इस समान संयुक्त उद्यम केंद्र में 10 पूर्ण-उड़ान सिमुलेटर, उन्नत कक्षाएं और ब्रीफिंग रूम होंगे। इसका उद्घाटन मंगलवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने किया।

मौजूदा समय में इसमें A320 परिवार के विमानों के लिए दो पूर्ण-उड़ान सिमुलेटर हैं। शेष छह A320 सिमुलेटर और दो A350 सिमुलेटर क्रमिक रूप से स्थापित किए जाएंगे। नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि इन सिमुलेटरों को एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया जाएगा। एयर इंडिया के एविएशन ट्रेनिंग अकादमी में एयर इंडिया-एयरबस पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने का सम्मान एयरबस बोर्ड के चेयरमैन रेने ओबरमैन और एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन के साथ मिला। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से, भारत के पहले ए350 सिमुलेटर सहित 10 अत्याधुनिक सिमुलेटर 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के नियोजित निवेश के साथ स्थापित किए जाएंगे।- के.राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जुर्गन वेस्टरमियर ने कहा कि यह भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है। भारत एयरबस के लिए एक रणनीतिक शक्ति केंद्र है, और यह अत्याधुनिक सुविधा इसकी अपार क्षमता में हमारे विश्वास का प्रमाण है। विल्सन ने कहा कि यह सुविधा इसके परिवर्तन की यात्रा में और एयरलाइन तथा भारतीय विमानन उद्योग को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।