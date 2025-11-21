नमो भारत के लिए स्टेशन की डिजाइन पर एजेंसियां एकमत नहीं, होगा बदलाव; हरियाणा सरकार ने HSIIDC को दी जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन के लिए दिल्ली के सराय कालेखां से राजस्थान के बहरोड़ तक बिछाए जाने वाले ट्रैक पर गुरुग्राम के शंकर चौक पर बनाए जाने वाले स्टेशन पर गतिरोध आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से स्टेशन के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है उससे गुरुग्राम की एजेंसी सहमत नहीं हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) सहित गुरुग्राम प्रशासन का कहना है कि जो डिजाइन और जगह तय की गई उससे गुरुग्राम मेट्रो के लिए स्टेशन बनाने में परेशानी के साथ-साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में स्टेशन की जगह को बदला जाए।

यह मामला हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तक पहुंचा तो उन्होंने एनसीआरटीसी, जीएमआरएल तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) नगर निगम तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेशन की डिजाइन फिर से तैयार करने की जिम्मेदारी एचएसआइआइडीसी को दी है।

बता दें कि, एनसीआरटीसी की ओर से बताया गया कि शंकर चौक पर स्टेशन बनने से दिक्कत नहीं होगी और इस स्टेशन के प्रवेश और निकासी गेट दूर बनाए जाएंगे। जबकि जीएमआरएल ओर कहा गया कि नमो भारत ट्रेन के साइबर सिटी स्टेशन की जगह का निर्धारण नहीं होने के चलते ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के साइबर सिटी स्टेशन के निर्माण की जगह को अंतिम रूप देने में दिक्कत आ रही है। नमो भारत ट्रेन के स्टेशन के मौजूदा डिजाइन ठीक नहीं है।