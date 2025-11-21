Language
    नमो भारत के लिए स्टेशन की डिजाइन पर एजेंसियां एकमत नहीं, होगा बदलाव; हरियाणा सरकार ने HSIIDC को दी जिम्मेदारी

    By Satyendra Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    दिल्ली-राजस्थान रूट पर नमो भारत ट्रेन के गुरुग्राम स्टेशन के डिजाइन पर विवाद है। गुरुग्राम प्रशासन को स्टेशन की वर्तमान योजना से ट्रैफिक जाम और मेट्रो स्टेशन निर्माण में दिक्कतें दिख रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने एचएसआइआइडीसी को नया डिजाइन बनाने का आदेश दिया है, क्योंकि मौजूदा डिजाइन को लेकर एजेंसियां एकमत नहीं हैं।

    नमो भारत के लिए स्टेशन की डिजाइन पर एजेंसियां एकमत नहीं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन के लिए दिल्ली के सराय कालेखां से राजस्थान के बहरोड़ तक बिछाए जाने वाले ट्रैक पर गुरुग्राम के शंकर चौक पर बनाए जाने वाले स्टेशन पर गतिरोध आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) की ओर से स्टेशन के लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है उससे गुरुग्राम की एजेंसी सहमत नहीं हैं।

    गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) सहित गुरुग्राम प्रशासन का कहना है कि जो डिजाइन और जगह तय की गई उससे गुरुग्राम मेट्रो के लिए स्टेशन बनाने में परेशानी के साथ-साथ ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होगी। ऐसे में स्टेशन की जगह को बदला जाए।

    यह मामला हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी तक पहुंचा तो उन्होंने एनसीआरटीसी, जीएमआरएल तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआइआइडीसी) नगर निगम तथा अन्य एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्टेशन की डिजाइन फिर से तैयार करने की जिम्मेदारी एचएसआइआइडीसी को दी है।

    बता दें कि, एनसीआरटीसी की ओर से बताया गया कि शंकर चौक पर स्टेशन बनने से दिक्कत नहीं होगी और इस स्टेशन के प्रवेश और निकासी गेट दूर बनाए जाएंगे। जबकि जीएमआरएल ओर कहा गया कि नमो भारत ट्रेन के साइबर सिटी स्टेशन की जगह का निर्धारण नहीं होने के चलते ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के साइबर सिटी स्टेशन के निर्माण की जगह को अंतिम रूप देने में दिक्कत आ रही है। नमो भारत ट्रेन के स्टेशन के मौजूदा डिजाइन ठीक नहीं है।

    मेट्रो और नमो भारत के लिए इंटरचेंज स्टेशन होने यहां पर जाम की स्थिति पैदा होगी दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के समीप होने से यहां पर पहले ही ट्रैफिक दबाव अधिक है।

    बता दें कि नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को आने वाली मेट्रो तथा नमो भारत ट्रेन के लिए यहां पर जंक्शन स्टेशन भी प्रस्तावित है इसके चलते इस स्टेशन के डिजाइन को लेकर सभी एजेंसी गहराई से अध्ययन कर रही हैं।