ट्रैकडाउन के बाद अब ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चलाएगी हरियाणा पुलिस, DGP के निशाने पर ये लोग; जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में करीब एक माह तक आपरेशन ट्रैकडाउन चलाकर 3066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेज चुकी राज्य पुलिस का मानवीय चेहरा भी जल्द सामने आएगा। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को अब आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन चलाने के निर्देश दिए हैं।

इस अभियान के अंतर्गत पुलिस समाजसेवा के काम करते हुए अपराधियों पर सख्ती करेगी। गांवों और शहरों में चोरी छिपे विभिन्न अड्डों पर नशा करने वालों, जुआरियों, सटोरियों और आवारागर्दी करने वालों को पकड़ा जाएगा।

जिन इलाकों में सफाई नहीं है और बिजली का इंतजाम नहीं है, महिलाओं को आने-जाने में परेशानी होती है, वहां सफाई कराने के साथ ही बिजली का इंतजाम कराने का काम भी पुलिस करेगी।

लोगों को कंबल-रजाइयों की जरूरत

सर्दी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को कंबल-रजाइयों की जरूरत रहती है। इसकी उपलब्धता के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने इलाकों के समाजसेवी संगठनों व लोगों से संपर्क साधेंगे।

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन चलाने के लिए सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों, एसीसी-डीएसपी, एसपी-सीपी, डीआइजी-आइजी, एडीजीपी, एसटीएफ, इन्फोर्समेंट और एचएसएनसीबी के अधिकारियों को रविवार को पत्र लिखा है।

इस पत्र पर डीजीपी के साइन के साथ उनकी फोटो भी है। ओपी सिंह ने पुलिस अधिकारियों को पांच से 27 नवंबर तक चलाए गए आपरेशन ट्रैकडाउन के संचालन के लिए उनकी पीठ ठोंकी है।

उन्होंने कहा कि आपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान 3066 कुख्यात अपराधियों को जेल भेजा गया है। सैकड़ों अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इससे लोगों को बड़ी राहत पहुंची है।

बेल की शर्तों के अनुसार खुले में सांस लें

पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों से कहा कि वे जेल में बदमाशों से मिलने-जुलने वालों पर नजर रखें। जेलरों से तालमेल बनाएं। यह तय करें कि पकड़े गए बदमाश जेलों में अपनी गतिविधियां शुरू न कर दें, जो इस अवधि में जेल से बेल पा गए हैं, उनकी अच्छी खबर लें।