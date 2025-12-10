क्रिकेट जगत में चमक रहा हरियाणा की अदिति का नाम, लगातार तीसरे वर्ष बीसीसीआइ महिला वन डे ट्राॅफी के लिए चयन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा में गोहाना के पास बसे दुभेटा गांव की बेटी अदिति श्योराण का क्रिकेट जगत में नाम चमक रहा है। उनका लगातार तीसरे वर्ष बीसीसीआई की ओर से कराई जाने वाली महिला वन डे ट्राॅफी के लिए हुआ है। इससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है।

13 से 21 दिसंबर तक लखनऊ में होने वाली महिला वनडे ट्राॅफी में 16 साल की अदिति यूटी क्रिकेट एसोसिएशन, चंडीगढ़ की टीम में ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगी। वह स्टेट लेवल की प्रतियोगिता और वनडे टीम के चयन मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। वह टाॅप ऑर्डर बल्लेबाजी के साथ ही स्पिन गेंदबाजी और चुस्त फिल्डर हैं।

टीम में चयन के बाद गांव में अदिति के दादा चौधरी रघबीर सिंह और दादी मूर्ति देवी को रिश्तेदारों और गांव के लोगों से खूब बधाई मिल रही है। रघबीर सिंह ने पौती के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कड़ी मेहनत से ही खिलाड़ी आगे बढ़ता है।

गांव के सरपंच विकास आर्य ने भी अदिति के बीसीसीआई वनडे टूर्नामेंट में चयन पर बधाई दी। सरपंच ने कहा कि अदिति ने स्टेट, नेशनल और बीसीसीआई लेवल पर खेलकर गांव का मान बढ़ाया है। अदिति की शुरुआती पढ़ाई खानपुर स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल से हुई है।

चंडीगढ़ प्रशासन की सेक्टर-16 स्थित क्रिकेट एकेडमी में चार वर्षं से क्रिकेट खेलती हैं। यूटी प्रशासन की इस एकेडमी में दाखिला पाने वाली अदिति पहली महिला क्रिकेटर हैं। वह सेक्टर-9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में दसवीं की छात्रा हैं। स्टेट और नेशनल स्तर की विभिन्न की प्रतियोगिताओं में 10 से अधिक स्टेट मेडल और ट्राॅफी हासिल की हैं।

गांव की इस खेल प्रतिभा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 26 जनवरी 2025 को सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर अदिति को कैबिनट मंत्री कृष्ण बेदी के हाथों एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया। 15 अगस्त 2025 को चंडीगढ़ प्रशासन के प्रतिष्ठित स्टेट अवाॅर्ड से भी युवा क्रिकेटर अदिति श्योराण को पंजाब के राज्यपाल और राज्यपाल और यूटी प्रशासक के हाथों सम्मान मिल चुका है।

स्टेट लेवल पर अदिति का शानदार प्रदर्शन, स्कूल नेशनल में टीम की कप्तान बीसीसीआई अंडर-19 महिला वनडे ट्राॅफी में चयन से पहले अदिति ने इस साल इंटर स्कूल स्टेट लेवल पर शानदार प्रदर्शन करते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। पूरे टूर्नामेंट में अदिति ने सबसे अधिक रन और विकेट लेकर ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। बीसीसीआई टूर्नामेंट के लिए यूटीसीए चंडीगढ़ की ओर से आयोजित ट्रायल मैचों में भी ऑलराउंडर के तौर पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा।