    अचानक पंचकूला सेक्टर-6 अस्पताल पहुंचे ACS सुधीर राजपाल, सर्जिकल कैंप में मरीजों से मुलाकात कर जांचे सब इंतजाम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने पंचकूला सेक्टर-6 अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष्मान भारत सर्जिकल कैंप में मरीजों से मुलाकात की और दवाओं की उपलब्धता जांची। सीएमओ ने दवा आपूर्ति में देरी की जानकारी दी, जिस पर एसीएस ने तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में सफाई और नवीनीकरण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया।

    एसीएस सुधीर राजपाल का सेक्टर-6 अस्पताल में निरीक्षण (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल में वीरवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुधीर राजपाल ने औचक निरीक्षण किया साथ ही आयुष्मान भारत सर्जिकल कैंप में पात्र लाभार्थियों से मुलाकात भी की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्जरी के लिए आए मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना।

    अस्पताल पहुंचते ही एसीएस ने दवाओं की उपलब्धता, लैब उपकरणों, जांच सुविधाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा भी की। इस दौरान सीएमओ डा मुक्ता ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ समय से दवा सप्लाई में देरी हो रही है।

    पहले अस्पताल को अंबाला वेयरहाउस से दवाएं मिलती थीं, लेकिन हाल ही में वेयरहाउस में पानी भरने के कारण सप्लाई चेन को अस्थायी रूप से भिवानी से जोड़ा गया है। दूरी अधिक होने से कई बार स्टॉक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता। एसीएस ने इस समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

    निरीक्षण के दौरान एसीएस ने मरीजों से सीधे संवाद कर अस्पताल सेवाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। उन्होंने सीएमओ को आगाह किया कि आयुष्मान योजना के तहत कुछ सर्जरी अब निजी अस्पतालों में बंद हो गई हैं, ऐसे में सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत किया जाए, ताकि किसी मरीज को परेशानी न हो।

    अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी निरीक्षण का हिस्सा रही। डाक्टरों के बीच चर्चा में सामने आया कि एसीएस के आगमन की सूचना मिलते ही सुबह से ही दोनों शिफ्टों के स्वीपरों को तैनात कर दिया गया था, जिसके चलते फर्श और वार्डों में अतिरिक्त सफाई दिखी।

    अस्पताल में चल रहे रेनोवेशन कार्य की प्रगति पर भी एसीएस ने सवाल किए। अस्पताल स्टाफ ने उन्हें बताया कि निर्माण व मरम्मत कार्य पूरा होने में लगभग दो महीने का समय और लगेगा। एसीएस ने निर्देश दिए कि काम की गति तेज की जाए ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं जल्द मिल सकें।