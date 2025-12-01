अभय सिंह चौटाला की जान को खतरा, जेड प्लस सिक्योरिटी की लगाई गुहार; हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने और परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिछले कुछ समय से लगातार अज्ञात व्यक्तियों, विदेशी नंबरों और अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। चौटाला ने केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याचिका में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार 15 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कई बार धमकियां मिलने का दावा किया गया है। चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया है कि न सिर्फ़ फोन कॉल और व्हाट्सऐप संदेश आए, बल्कि कॉल करने वालों ने कहा गया कि “यह आखिरी चेतावनी है” और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। साथ ही याचिका में यह भी आरोप है कि लगातार आवेदन और शिकायतें भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई।

दायर याचिका में पूर्व नेता नफे सिंह राठी की हत्या का भी उल्लेख किया गया है और दावा किया गया है कि मामले में अंतरराष्ट्रीय गिरोहों और राजनैतिक विरोधियों की भूमिका की आशंका है, चौटाला ने कहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।