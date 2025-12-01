Language
    अभय सिंह चौटाला की जान को खतरा, जेड प्लस सिक्योरिटी की लगाई गुहार; हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

    By Dayanand Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:38 PM (IST)

    हरियाणा के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने अपने और परिवार के लिए सुरक्षा बढ़ाते हुए पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों और अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों से जान से मारने की धमकियाँ मिलने की बात कही है। चौटाला ने केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा जेड प्लस या जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है, साथ ही धमकियों की केंद्रीय जांच की भी मांग की है।

    Hero Image

    अभय सिंह चौटाला ने जान को बताया खतरा, मांगी जेड प्लस सुरक्षा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने और परिवार के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में कहा गया है कि उन्हें पिछले कुछ समय से लगातार अज्ञात व्यक्तियों, विदेशी नंबरों और अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टरों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। चौटाला ने केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है।

    याचिका में दर्ज घटनाक्रम के अनुसार 15 जून 2023 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक कई बार धमकियां मिलने का दावा किया गया है। चौटाला ने हाईकोर्ट को बताया है कि न सिर्फ़ फोन कॉल और व्हाट्सऐप संदेश आए, बल्कि कॉल करने वालों ने कहा गया कि “यह आखिरी चेतावनी है” और उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। साथ ही याचिका में यह भी आरोप है कि लगातार आवेदन और शिकायतें भेजे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई।

    दायर याचिका में पूर्व नेता नफे सिंह राठी की हत्या का भी उल्लेख किया गया है और दावा किया गया है कि मामले में अंतरराष्ट्रीय गिरोहों और राजनैतिक विरोधियों की भूमिका की आशंका है, चौटाला ने कहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है और लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।

    अभय चौटाला की ओर से दाखिल याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उन्हें 24 घंटे केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेड प्लस या जेड सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी केंद्र एजेंसी करे और धमकियों की जांच भी केंद्रीय स्तर पर हो।