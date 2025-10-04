Language
    अभय चौटाला ने की CLU सीडी कांड की दोबारा जांच की मांग, राव नरेंद्र पर निशाना साध कहा- विधायकों को बचाने की कोशिश हो रही

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    इनेलो प्रमुख अभय चौटाला ने भाजपा सरकार पर दबाव बनाते हुए सीएलयू सीडी कांड की दोबारा जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में शामिल विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है। चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और फसल नुकसान के मुआवजे की मांग की।

    अभय चौटाला ने की CLU सीडी कांड की दोबारा जांच की मांग (फोटो: जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का सीएलयू सीडी कांड पीछा नहीं छोड़ रहा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने सीएलयू सीडी कांड को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अभय चौटाला ने कहा कि 2013 के चर्चित सीएलयू सीडी कांड की दोबारा जांच कराई जाए, जिसके लिए एसआइटा का गठन जरूरी है।

    चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर सरकार तुरंत नई एसआइटी गठित नहीं करती तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को बचाने में लगी है। चंडीगढ़ में विधायक अर्जुन चौटाला और पार्टी के कार्यालय सचिव नच्छतर सिंह मल्हान के साथ मीडिया से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 11 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन सीडी कांड को दबाकर रखा गया है।

    इस कांड का एक आरोपित विनोद भ्याणा बीजेपी का विधायक है, जबकि तत्कालीन हुड्डा सरकार में मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सीडी कांड में तब छह विधायक फंसे थे, जो जमीन की सीएलयू कराने के नाम पर पैसे मांगते थे। सीडी कांड की जांच नहीं कराने से साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता।

    अभय चौटाला ने कहा कि 2013 में चेंज आफ लैंड यूज (सीएलयू) को लेकर इनेलो ने बड़ा खुलासा किया था। छह विधायकों द्वारा रिश्वत मांगने की सीडी हमने सार्वजनिक की थी। लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगर बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए न होते तो अब तक सीएलयू कांड में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। इनेलो नेता ने किसानों के मुद्दों पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने किसानों के खेतों में जलभराव के कारण खड़े पानी से खराब हुई फसल का मुआवजा और पानी की निकासी के लिए बीजेपी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

    इनेलो प्रमुख ने बताया कि सात अक्टूबर को रोहतक में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। जलभराव के कारण फसल खराब का मुआवजा और पानी की निकासी, कानून व्यवस्था जैसे जनहित के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के हरियाणा दौरे सिर्फ दिखावा हैं, असली मुद्दे फसल नुकसान और जल निकासी हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर अभय चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस को सद्भावना यात्रा निकालनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि पार्टी में आंतरिक कलह बहुत गहरी है।

    यह यात्रा एक और गुट को जन्म देगी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए अभय चौटाला ने दावा किया कि नारायणगढ़ का एक अपराधी दुबई में बैठा है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है, क्योंकि अपराधियों को सरकार व पुलिस का संरक्षण प्राप्त है।

    पूर्व वित्त मंत्री प्रो. संपत सिंह की इनेलो में वापसी पर चौटाला ने कहा कि वे हमारे आदरणीय नेता रहे हैं, उनका हमारे परिवार से पुराना नाता है। अब फैसला उन्हीं को करना है कि वे पार्टी में लौटते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि हर 15 दिनों में जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता इनेलो में शामिल होगा।