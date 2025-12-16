Language
    प्रदूषण पर AAP के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार को घेरा, कहा- विधानसभा भाजपा-कांग्रेस की 'शेरो-शायरी का अखाड़ा' बनी

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर विधानसभा सत्र को छोटा करने और प्रदूषण के मुद्दे पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ...और पढ़ें

    डिजिटल टीम, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मंगलवार को बयान जारी कर हरियाणा विधानसभा के केवल तीन दिन के शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह सिर्फ सत्र को छोटा नहीं किया गया, बल्कि जनता के सवालों को दबाने की सोची-समझी साजिश रची गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए विधानसभा को मात्र औपचारिकता बनाकर रखा गया है।

    अनुराग ढांडा ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की विधानसभा जनता की आवाज़ बनने के बजाय भाजपा और कांग्रेस की शेरो-शायरी का मंच बन चुकी है। जहां सदन में बेरोज़गारी, अपराध, घोटाले और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस होनी चाहिए थी, वहां मात्र कविताएं और तुकबंदी सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने विधायकों को कविता पाठ के लिए नहीं, सवाल पूछने और समाधान निकालने के लिए चुना है।

    अनुराग ढांडा ने हरियाणा में लगातार बिगड़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पूरे प्रदेश, खासकर NCR से सटे जिलों में हवा ज़हर बन चुकी है। रोहतक, पलवल, फरीदाबाद, हिसार जैसे शहरों में लोग सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है, अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार और कांग्रेस विपक्ष दोनों इस जानलेवा संकट पर चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा सत्र में न तो प्रदूषण पर कभी गंभीर चर्चा होती है और न ही जनता को राहत देने की कोई ठोस कार्ययोजना सामने रखी जा रही है।

    उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हों या हरियाणा में नायब सिंह सैनी, दोनों जगह भाजपा सरकारें बढ़ते प्रदूषण पर आंख मूंदे बैठी हैं। जब लोगों को साफ हवा की ज़रूरत है, तब सरकारें जिम्मेदारी से भाग रही हैं। भाजपा के लिए प्रदूषण जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि अनदेखी करने वाला विषय बन चुका है।

    कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनुराग ढांडा ने कहा कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस भाजपा के साथ अंदरखाने समझौता करके बैठी हुई है। अगर कांग्रेस सच में विपक्ष का धर्म निभा रही होती, तो सदन में प्रदूषण, बेरोज़गारी और अपराध पर तीखी बहस होती। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने के बजाय उसे हर बार राहत देने का काम कर रही है, जिससे जनता को कोई उम्मीद नहीं बचती।

    अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी मानती है कि प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता के जीवन और स्वास्थ्य का सीधा सवाल है। इस पर राजनीति नहीं, ईमानदार नीयत और ठोस काम की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी सदन के बाहर भी और सड़क से लेकर जनता के बीच तक हरियाणा के लोगों को ज़हरीली हवा से राहत दिलाने की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। 