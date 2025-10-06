पंचकूला में सड़क हादसा, ट्रक ने लगाए ब्रेक तो टकरा गई कार, एक महिला की मौत और तीन घायल

पंचकूला के सेक्टर 21 में एक सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कुंडी गांव के हरदीप अपने परिवार के साथ पिंजौर में एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। अस्पताल में हरदीप की मां कमलेश को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

जागरण सवांददाता, पंचकूला। सेक्टर 21 में हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा, बहू और जेठानी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कुंडी गांव निवासी हरदीप अपनी मां कमलेश, ताई केशव देवी, पत्नी सुषमा और बेटी देवांशी के साथ अपनी स्विफ्ट गाड़ी में पिंजौर किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। सोमवार को जब वह वापस लौट रहा था तो सेक्टर 21 के पास एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।