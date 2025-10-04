Language
    हिमाचल से लौटते समय थकान दूर करने को बाइक रोकी, तेज रफ्तार टैंपो ट्रैवलर ने पांच दोस्तों को मारी टक्कर, एक की मौत

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:10 PM (IST)

    पंचकूला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल से लौटते समय चंडीमंदिर के पास एक तेज रफ्तार टैंपो ने उनकी मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। मृतक मंडी का रहने वाला सचिन ठाकुर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में पांच दोस्त हुए सड़क हादसे का शिकार।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में हिमाचल रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार घायल हुए हैं। पांच दोस्त हिमाचल से घूमकर लौटते वक्त कुछ देर के लिए बाइक साइड में खड़ी कर आराम कर रहे थे, तभी टैंपो ट्रैवलर की टक्कर मारी। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी सचिन सुधीर ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं पिंजौर निवासी अनुराग रांगरा, पालमपुर निवासी अक्षय धीमान और हितेष तथा सरकाघाट निवासी आर्यन घायल हुए हैं। 

    अनुराग रांगरा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने चार दोस्तों के साथ बाइक पर बद्दी की ओर घूमने गए थे। सभी दोस्त मोहाली के सेक्टर-65 में एक किराये के मकान में रहते हैं। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे सभी ने दो बाइक पर यात्रा शुरू की, जिनमें से एक हितेश की थी और दूसरी अनुराग की थी। हिमाचल में घूमने के बाद वापसी के दौरान सुबह करीब 4:30 बजे चंडीमंदिर टोल पार करके रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के पास सभी ने थकान के कारण कुछ देर बाइक साइड में रोक दी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने पीछे से बिना हार्न दिए टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सचिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत एंबुलेंस को बुलाया और सभी को सेक्टर-6 के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। अनुराग, अक्षय, आर्यन और हितेश को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अनुराग को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।