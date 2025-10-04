हिमाचल से लौटते समय थकान दूर करने को बाइक रोकी, तेज रफ्तार टैंपो ट्रैवलर ने पांच दोस्तों को मारी टक्कर, एक की मौत

पंचकूला में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। हिमाचल से लौटते समय चंडीमंदिर के पास एक तेज रफ्तार टैंपो ने उनकी मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। मृतक मंडी का रहने वाला सचिन ठाकुर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीमंदिर थाना क्षेत्र में हिमाचल रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि चार घायल हुए हैं। पांच दोस्त हिमाचल से घूमकर लौटते वक्त कुछ देर के लिए बाइक साइड में खड़ी कर आराम कर रहे थे, तभी टैंपो ट्रैवलर की टक्कर मारी। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी सचिन सुधीर ठाकुर के रूप में हुई है। वहीं पिंजौर निवासी अनुराग रांगरा, पालमपुर निवासी अक्षय धीमान और हितेष तथा सरकाघाट निवासी आर्यन घायल हुए हैं।

अनुराग रांगरा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपने चार दोस्तों के साथ बाइक पर बद्दी की ओर घूमने गए थे। सभी दोस्त मोहाली के सेक्टर-65 में एक किराये के मकान में रहते हैं। शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे सभी ने दो बाइक पर यात्रा शुरू की, जिनमें से एक हितेश की थी और दूसरी अनुराग की थी। हिमाचल में घूमने के बाद वापसी के दौरान सुबह करीब 4:30 बजे चंडीमंदिर टोल पार करके रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के पास सभी ने थकान के कारण कुछ देर बाइक साइड में रोक दी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टेंपो ट्रैवलर ने पीछे से बिना हार्न दिए टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सचिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।