न्यूड वीडियो कॉल कर पहले जाल में फंसाया और फिर उड़ा लिए लाखों, पंचकूला में रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बिजली निगम के रिटायर सुपरिटेंडेंट को महिला ठग ने न्यूड काल करके फंसाया। उसके बाद उससे 7 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पंचकूला के सेक्टर-21 निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह बिजली निगम से सुपरिटेंडेंट रिटायर है। 29 नवंबर को वह अपने घर था। इसी दौरान उसके पास एक वीडियो काल आया। वीडियो काल पर लड़की ने आपत्तिजनक बातचीत करना शुरू कर दी। उसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और पूरी तरह न्यूड हो गई। उसने न्यूड होकर बात करना शुरू किया तो उसने फोन काट दिया। फोन बंद करके उसने रख दिया।

एक दिसंबर को वह पंचकूला मार्केट में अपने किसी काम से गया हुआ था। उसी दौरान उसके पास एक काल आई। जिसमें काल करने वाले ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उस युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है।

गिरफ्तारी से बचना है तो कोर्ट से एक घंटे में एनओसी लेकर दो। कुछ देर बाद कोर्ट के नाम पर एक काल आई। उन्होंने एनओसी के लिए 25 हजार रुपए फीस बताई। साथ में बताया कि यह फीस जांच पूरी होने के बाद रिफंड हो जाएगी।

वीरेन्द्र ने बताए गए अकाउंट नंबर पर 25 हजार 500रुपए भेज दिए। उसके बाद वापस काल आई कि फीस बढ़ गई है। वीरेन्द्र ने फिर से 25 हजार रुपए भेजे। इसी तरह उस से फीस के नाम पर ढाई लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए।