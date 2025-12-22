Language
    न्यूड वीडियो कॉल कर पहले जाल में फंसाया और फिर उड़ा लिए लाखों, पंचकूला में रिटायर्ड अधिकारी के साथ ठगी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:22 AM (IST)

    पंचकूला में बिजली निगम के एक रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट को न्यूड वीडियो कॉल के जरिए फंसाकर 7 लाख रुपये ठगे गए। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर पीड़ित को ...और पढ़ें

    न्यूड वीडियो कॉल कर बिजली निगम के रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट से 7 लाख ठगे (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। बिजली निगम के रिटायर सुपरिटेंडेंट को महिला ठग ने न्यूड काल करके फंसाया। उसके बाद उससे 7 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पंचकूला के सेक्टर-21 निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह बिजली निगम से सुपरिटेंडेंट रिटायर है। 29 नवंबर को वह अपने घर था। इसी दौरान उसके पास एक वीडियो काल आया।

    वीडियो काल पर लड़की ने आपत्तिजनक बातचीत करना शुरू कर दी। उसके बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और पूरी तरह न्यूड हो गई। उसने न्यूड होकर बात करना शुरू किया तो उसने फोन काट दिया। फोन बंद करके उसने रख दिया।

    एक दिसंबर को वह पंचकूला मार्केट में अपने किसी काम से गया हुआ था। उसी दौरान उसके पास एक काल आई। जिसमें काल करने वाले ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उस युवती ने शिकायत दर्ज करवाई है।

    गिरफ्तारी से बचना है तो कोर्ट से एक घंटे में एनओसी लेकर दो। कुछ देर बाद कोर्ट के नाम पर एक काल आई। उन्होंने एनओसी के लिए 25 हजार रुपए फीस बताई। साथ में बताया कि यह फीस जांच पूरी होने के बाद रिफंड हो जाएगी।

    वीरेन्द्र ने बताए गए अकाउंट नंबर पर 25 हजार 500रुपए भेज दिए। उसके बाद वापस काल आई कि फीस बढ़ गई है। वीरेन्द्र ने फिर से 25 हजार रुपए भेजे। इसी तरह उस से फीस के नाम पर ढाई लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए।

    जिसके बाद इसी तरह से 4 लाख रुपए भय दिखाकर ट्रांसफर करवा लिए। उसके बाद वीरेन्द्र ने उनको काल किया तो वह नंबर बंद आने लगा। इस पर वीरेन्द्र को ठगी का एहसास हुआ।

    वीरेंद्र ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में केस दर्ज कर लिया है। जिन खातों में रुपए गए हैं उनकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है।