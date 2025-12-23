शराब नहीं पी तो जान पर बन आई, पंचकूला में दोस्तों ने शख्स को चादर ओढ़ाकर रॉड से पीटा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शराब पीने से मना करने पर दोस्तों ने एक युवक पर चादर ढंक कर उसकी पिटाई कर दी। बात बढ़ी तो उस पर राड से हमला कर घायल कर दिया। घटना की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पंचकूला के बूंगा गांव निवासी संदीप ने बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे नाई की दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका दोस्त सुखविंद्र आटो लेकर आ गया, जिसमें 2 और लड़के भी बैठे थे। सुखविंद्र काम का बहाना बनाकर संदीप को अपने साथ ले गया। सुखविंद्र गांव के बाहर ठेके से शराब ली और फिर बूंगा से बेलवाली रोड़ पर शमशान घाट के सामने ले गए। सुखविंद्र ने संदीप को कहा शराब पीने के लिए कहा। उसने शराब पीने से मना कर दिया। फिर सुखविन्द्र व उसके दोस्तों ने वहां शराब पी। जब संदीप वहां से जाने लगा तो उन्होंने उसके ऊपर चादर डाल दी वा उसके सिर पर राड़ से हमला कर दिया।