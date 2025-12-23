Language
    शराब नहीं पी तो जान पर बन आई, पंचकूला में दोस्तों ने शख्स को चादर ओढ़ाकर रॉड से पीटा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    पंचकूला में शराब पीने से मना करने पर दोस्तों ने एक युवक को चादर से ढंककर पीटा और राड से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी ह ...और पढ़ें

    शराब पीने से मना करने पर दोस्तों ने चादर डालकर पीटा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। शराब पीने से मना करने पर दोस्तों ने एक युवक पर चादर ढंक कर उसकी पिटाई कर दी। बात बढ़ी तो उस पर राड से हमला कर घायल कर दिया। घटना की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पंचकूला के बूंगा गांव निवासी संदीप ने बताया कि वह सुबह करीब 9 बजे नाई की दुकान पर बैठा हुआ था। इसी दौरान उसका दोस्त सुखविंद्र आटो लेकर आ गया, जिसमें 2 और लड़के भी बैठे थे।

    सुखविंद्र काम का बहाना बनाकर संदीप को अपने साथ ले गया। सुखविंद्र गांव के बाहर ठेके से शराब ली और फिर बूंगा से बेलवाली रोड़ पर शमशान घाट के सामने ले गए।

    सुखविंद्र ने संदीप को कहा शराब पीने के लिए कहा। उसने शराब पीने से मना कर दिया। फिर सुखविन्द्र व उसके दोस्तों ने वहां शराब पी। जब संदीप वहां से जाने लगा तो उन्होंने उसके ऊपर चादर डाल दी वा उसके सिर पर राड़ से हमला कर दिया।

    तभी वहां थोड़ी दूरी पर एक बुलेरो गाड़ी खड़ी थी। उसमें से 7-8 लड़के उतर कर आए और मेरे ऊपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

    मैं उनसे बचकर भागा तो वे सभी मेरे पीछे दौड़े और बोलने लगे, आज तुझे जान से मारेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नाले में कूदा औऱ नाले से निकलकर राजकुमार की ढ़ाणी में चला गया।

    चंडीमंदिर थाना पुलिस के जांच अधिकारी विकास ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर धारा 115(2), 117(2), 191(3), 190,351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।