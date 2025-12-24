हरियाणा-राजस्थान की लाइफलाइन बनेगा फोर लेन हाईवे, सिरसा सांसद सैलजा ने नितिन गडकरी से की जोरदार मांग
सांसद सैलजा ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सिरसा-ऐलनाबाद-रावतसर मार्ग को फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। सिरसा-ऐलनाबाद-रावतसर मार्ग को चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर भारत माला परियोजना में शामिल करने की मांग फिर तेज हुई है।
सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस मांग को पूरा करने का आग्रह किया है।
सांसद कुमारी सैलजा ने पत्र में उल्लेख किया कि यह मार्ग हरियाणा के सिरसा जिले को राजस्थान के रावतसर से जोड़ता है और दोनों राज्यों के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वर्तमान में यह सड़क दो राज्यों के बीच संपर्क का एक प्रमुख साधन है। सिरसा से ऐलनाबाद होते हुए रावतसर तक का यह मार्ग केवल स्थानीय आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिम भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर गुजरात के साथ एक वैकल्पिक और सुगम संपर्क मार्ग की भूमिका भी निभा सकता है।
सैलजा ने कहा कि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। यह परियोजना भारत माला कार्यक्रम के उद्देश्यों बेहतर कनेक्टिविटी, लाजिस्टिक दक्षता में सुधार और रोजगार सृजन को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।
क्षेत्र में उद्योगों के विकास और नए रोजगार अवसरों के सृजन की भी व्यापक संभावनाएं बनेंगी। सिरसा-ऐलनाबाद-हनुमानगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के विकसित होने से कृषि-लाजिस्टिक्स, खाद्य-प्रसंस्करण, वेयरहाउसिंग तथा एमएसएमइ गतिविधियों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।
