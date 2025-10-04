महिला क्लर्क को आया फोन, आपकी बीमा पॉलिसी अपडेट नहीं है, भरोसे में लेकर ठग लिए 1.40 लाख रपये

पंचकूला में एक महिला क्लर्क को बीमा पॉलिसी अपडेट कराने के नाम पर 1.40 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा। सोनिया रानी नामक इस महिला को एक अज्ञात व्यक्ति ने मैक्स इंश्योरेंस का प्रतिनिधि बताकर पॉलिसी ड्यू होने की जानकारी दी और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। बाद में उसे पता चला कि ठगी का शिकार हो गई हैं और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर 27 की एक महिला क्लर्क को बीमा पाॅलिसी अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 1.40 लाख रपये की चपत लगा दी। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोनिया रानी ने बताया कि उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पाॅलिसी ले रखी है। उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने काॅल कर खुद को मैक्स इंश्योरेंस का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि उनकी पाॅलिसी ड्यू है और तुरंत भुगतान न करने पर पाॅलिसी लैप्स हो जाएगी।

आगे उस व्यक्ति ने एक दूसरे कथित वरिष्ठ अधिकारी का नंबर दिया। सोनिया ने उससे संपर्क किया और उसके झांसे में आकर उस दिन 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसी नंबर से दोबारा काॅल आई और बताया गया कि एक और पाॅलिसी ड्यू है। इस बार सोनिया ने दो बार में 80,000 दो खातों से फिर उसी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।