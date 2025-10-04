Language
    महिला क्लर्क को आया फोन, आपकी बीमा पॉलिसी अपडेट नहीं है, भरोसे में लेकर ठग लिए 1.40 लाख रपये

    By Adesh Choudhary Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    पंचकूला में एक महिला क्लर्क को बीमा पॉलिसी अपडेट कराने के नाम पर 1.40 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार होना पड़ा। सोनिया रानी नामक इस महिला को एक अज्ञात व्यक्ति ने मैक्स इंश्योरेंस का प्रतिनिधि बताकर पॉलिसी ड्यू होने की जानकारी दी और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। बाद में उसे पता चला कि ठगी का शिकार हो गई हैं और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

    पाॅलिसी अपडेट की पुष्टि नहीं हुई और फोन बंद आने लगे तो साइबर ठगी का अहसास हुआ।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर 27 की एक महिला क्लर्क को बीमा पाॅलिसी अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 1.40 लाख रपये की चपत लगा दी। साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सोनिया रानी ने बताया कि उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा पाॅलिसी ले रखी है। उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति ने काॅल कर खुद को मैक्स इंश्योरेंस का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि उनकी पाॅलिसी ड्यू है और तुरंत भुगतान न करने पर पाॅलिसी लैप्स हो जाएगी।

    आगे उस व्यक्ति ने एक दूसरे कथित वरिष्ठ अधिकारी का नंबर दिया। सोनिया ने उससे संपर्क किया और उसके झांसे में आकर उस दिन 60,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। उसी नंबर से दोबारा काॅल आई और बताया गया कि एक और पाॅलिसी ड्यू है। इस बार सोनिया ने दो बार में 80,000 दो खातों से फिर उसी अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए।

    जब अगले दिन भी पाॅलिसी अपडेट की पुष्टि नहीं मिली और फोन बंद आने लगे, तब सोनिया को संदेह हुआ कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है। उसने इसकी शिकायत साइबर पोर्टल पर दर्ज कराई। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने अब साइबर ठगी का केस दर्ज कर लिया है।