90 इंतकाल व 30 रजिस्ट्रियां पेंडिंग, मोरनी उपतहसील कार्यालय में क्या चल रहा खेल, जांचने पहुंची सीएम फ्लाइंग

मोरनी उपतहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जांच में 90 इंतकाल और 30 रजिस्ट्रियां लंबित पाई गईं जिससे जनता के काम में लापरवाही उजागर हुई। स्थानीय लोगों ने प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में प्राथमिकता और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर आरोप लगाए। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद लोगों को अब सुधार की उम्मीद है।

संवाद सहयोगी, मोरनी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग ने मोरनी उपतहसील कार्यालय पर छापा मारा। कार्यालय के रिकॉर्ड की गहन जांच की तो कई खामियां मिली। जांच में टीम को लगभग 90 इंतकाल व 30 रजिस्ट्रियां पेंडिंग मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। नायब तहसीलदार जांच शुरू होने के कई घंटे बाद कार्यालय पहुंचे, जिसपर उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में व्यवस्था की वजह से देरी हुई है।

मोरनी उपतहसील के खिलाफ आम लोगों की शिकायतें लंबे समय से प्रशासन तक पहुंच रही थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आम जनता को अपने कार्य करवाने के लिए कई-कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। जमीनों से जुड़े मामलों में हेरफेर और गड़बड़ी की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं।