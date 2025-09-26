Language
    90 इंतकाल व 30 रजिस्ट्रियां पेंडिंग, मोरनी उपतहसील कार्यालय में क्या चल रहा खेल, जांचने पहुंची सीएम फ्लाइंग

    By Rajesh Malkania Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:57 PM (IST)

    मोरनी उपतहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जांच में 90 इंतकाल और 30 रजिस्ट्रियां लंबित पाई गईं जिससे जनता के काम में लापरवाही उजागर हुई। स्थानीय लोगों ने प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में प्राथमिकता और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर आरोप लगाए। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद लोगों को अब सुधार की उम्मीद है।

    मोरनी उपतहसील कार्यालय में रिकार्ड खंगालते सीएम फ्लाइंग के सदस्य।

    संवाद सहयोगी, मोरनी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आखिरकार शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग ने मोरनी उपतहसील कार्यालय पर छापा मारा। कार्यालय के रिकॉर्ड की गहन जांच की तो कई खामियां मिली। जांच में टीम को लगभग 90 इंतकाल व 30 रजिस्ट्रियां पेंडिंग मिली। इससे स्पष्ट हुआ कि जनता के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। नायब तहसीलदार जांच शुरू होने के कई घंटे बाद कार्यालय पहुंचे, जिसपर उन्होंने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में व्यवस्था की वजह से देरी हुई है।

    मोरनी उपतहसील के खिलाफ आम लोगों की शिकायतें लंबे समय से प्रशासन तक पहुंच रही थीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्यालय में प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि आम जनता को अपने कार्य करवाने के लिए कई-कई दिनों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं। जमीनों से जुड़े मामलों में हेरफेर और गड़बड़ी की शिकायतें भी लगातार मिल रही थीं। 

    स्थानीय लोगों की लगातार शिकायत थी कि कार्यालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारी अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। उनकी गैरमौजूदगी के कारण आमजन के कार्यों में देरी होती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी वजह से जनता का रोष लगातार बढ़ रहा था। अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता की भी लोग दबे सुर में चर्चा करते थे। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है कि अब कार्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को समय पर न्याय व सुविधाएं मिल सकेंगी।