हरियाणा में 8 IAS और 24 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर, आठ जिलों के ADC भी बदले; किसे मिली कहां तैनाती?
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोमवार को आठ जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों समेत आठ आइएएस और 24 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पलवल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में नये अतिरिक्त उपायुक्तों की नियुक्तियां हुई हैं।
इनमें कई आइएएस ऐसे हैं, जिन्हें हाल ही में एचसीएस से प्रमोट किया गया है, जबकि कुछ एचसीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो कानूनी लड़ाई जीतकर सेवा में बने हैं।
आइएएस अधिकारी योगेश कुमार को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त करनाल नियुक्त किया गया है। दो आइएएस डा. वैशाली शर्मा व रवि मीणा तथा दो एचसीएस अशोक कुमार व नसीब कुमार के नियुक्ति आदेश बाद में जारी होंगे।
विवेक आर्य कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त
नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत सुभिता ढाका को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है। जयदीप कुमार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मिशन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सोनू भट्ट गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। उन्हें एचएसआइआइडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है। विवेक आर्य को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
अभिनव सिवाच बहादुरगढ़ के एसडीएम होंगे, जबकि एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है। एचसीएस योगेश कुमार मेहता को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार-2 जींद के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे।
तरुण कुमार पवारिया महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त
डा. सुशील कुमार-2 कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी विराट को अंबाला का अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तरुण कुमार पवारिया महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और संयुक्त सचिव गौरव कुमार को राज्य चुनाव आयोग हरियाणा में सचिव लगाया गया है। हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया को एमएसएमई विभाग में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया।
नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत ऋचा हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम की महाप्रबंधक होंगी। मेजर (सेवानिवृत्त) गायत्री अहलावत हरियाणा रोडवेज गुरुग्राम की महाप्रबंधक बनाई गई हैं। प्रदीप अहलावत-2 को तोशाम का एसडीएम बनाया गया। प्रतीक्षारत सुमित सिहाग को चकबंदी विभाग में संयुक्त निदेशक तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है।
एचसीएस प्रदीप कुमार-3 को विशेष अधिकारी (स्वच्छता) पानीपत से स्थानांतरित कर करनाल का एसडीएम नियुक्त किया गया। अनिल कुमार यादव इंद्री के एसडीएम होंगे। सुशील कुमार-4 यमुनानगर जिला परिषद एवं डीआरडीए के सीईओ तथा सहकारी समितियों के ज्वाइंट रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए। धीरज चहल खनन एवं भू-विज्ञान विभाग में संयुक्त निदेशक लगाए गए हैं।
अनिल कुमार दून पिहोवा के एसडीएम होंगे, जबकि हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल की पंजीयक अंकिता अधिकारी को श्रम विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त (प्रशासन) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अप्रतिम सिंह हथीन के एसडीएम, प्रीति रावत पलवल की सिटी मजिस्ट्रेट, प्रतीक्षारत सुरेश शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्हड़ (नूंह) में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) लगाए गए हैं।
