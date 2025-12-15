हरियाणा में 8 IAS और 24 HCS अधिकारियों का ट्रांसफर, आठ जिलों के ADC भी बदले; किसे मिली कहां तैनाती?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सोमवार को आठ जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों समेत आठ आइएएस और 24 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पलवल, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में नये अतिरिक्त उपायुक्तों की नियुक्तियां हुई हैं।

इनमें कई आइएएस ऐसे हैं, जिन्हें हाल ही में एचसीएस से प्रमोट किया गया है, जबकि कुछ एचसीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो कानूनी लड़ाई जीतकर सेवा में बने हैं। आइएएस अधिकारी योगेश कुमार को नगर निगम करनाल का आयुक्त और जिला नगर आयुक्त करनाल नियुक्त किया गया है। दो आइएएस डा. वैशाली शर्मा व रवि मीणा तथा दो एचसीएस अशोक कुमार व नसीब कुमार के नियुक्ति आदेश बाद में जारी होंगे।

विवेक आर्य कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत सुभिता ढाका को पलवल का अतिरिक्त उपायुक्त बनाया गया है। जयदीप कुमार स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के मिशन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सोनू भट्ट गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे। उन्हें एचएसआइआइडीसी का अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट गुरुग्राम का सीईओ भी बनाया गया है। विवेक आर्य को कुरुक्षेत्र का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है।

अभिनव सिवाच बहादुरगढ़ के एसडीएम होंगे, जबकि एचसीएस अधिकारियों में वत्सल वशिष्ठ को मुख्य सचिव का ओएसडी-1 लगाया गया है। एचसीएस योगेश कुमार मेहता को करनाल का अतिरिक्त उपायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार-2 जींद के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे।

तरुण कुमार पवारिया महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त डा. सुशील कुमार-2 कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के ओएसडी विराट को अंबाला का अतिरिक्त उपायुक्त तथा एपीजेड अंबाला के विशेष अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तरुण कुमार पवारिया महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त होंगे।