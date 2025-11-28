पंचकूला में व्यापारी से 6.60 लाख रुपये ठगे, नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर जाल में फंसाया

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर 20 निवासी एक व्यापारी को नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर ठगों ने 6.60 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर-20 निवासी व्यापारी हरसूल सूद ने बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया में टाइल फैक्टरी चलाता है। 29 अक्टूबर को उसने एक नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी डिटेल डाली। इसके बाद उसके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और वॉट्सऐप पर एक फॉर्म भरने को कहा।

व्यापारी ने फॉर्म भर दिया, जिसके बाद उससे 85 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करवा लिए गए। चार नवंबर को उसी व्यक्ति ने दोबारा कॉल कर एग्रीमेंट लेटर साइन कर भेजने को कहा। व्यापारी ने दस्तावेज साइन कर भेज दिए, जिसके बाद ठग ने सिक्योरिटी के नाम पर 5.75 लाख रुपये और जमा करवाए।