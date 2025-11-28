पंचकूला में व्यापारी से 6.60 लाख रुपये ठगे, नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर जाल में फंसाया
पंचकूला में एक व्यापारी को प्रतिष्ठित कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर 6.60 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई। शिकायतकर्ता से किश्तों में पैसे लिए गए और बाद में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से इनकार कर दिया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर 20 निवासी एक व्यापारी को नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम पर ठगों ने 6.60 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेक्टर-20 निवासी व्यापारी हरसूल सूद ने बताया कि वह इंडस्ट्रियल एरिया में टाइल फैक्टरी चलाता है। 29 अक्टूबर को उसने एक नामी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी डिटेल डाली। इसके बाद उसके पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताया और वॉट्सऐप पर एक फॉर्म भरने को कहा।
व्यापारी ने फॉर्म भर दिया, जिसके बाद उससे 85 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करवा लिए गए। चार नवंबर को उसी व्यक्ति ने दोबारा कॉल कर एग्रीमेंट लेटर साइन कर भेजने को कहा। व्यापारी ने दस्तावेज साइन कर भेज दिए, जिसके बाद ठग ने सिक्योरिटी के नाम पर 5.75 लाख रुपये और जमा करवाए।
ठग ने कहा कि कंपनी की टीम जल्द ही डिस्प्ले लगाने आएगी, लेकिन दो दिन बाद भी कोई नहीं आया। जब व्यापारी ने कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है। तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। साइबर क्राइम थाना के एसएचओ युद्धवीर ने बताया कि पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों की पहचान और ट्रांजेक्शन डिटेल्स की जांच कर रही है।
