जजपा की महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 52 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति, संतोष माचरा को जिला अध्यक्ष की कमान
जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने महिला संगठन का विस्तार करते हुए 52 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। फतेहाबाद में संतोष माचरा को महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बिमला चौधरी, सरोज लुथरा और ओमपति देवी को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। अन्य पदाधिकारियों को भी विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जिससे पार्टी की महिला इकाई को मजबूती मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने संगठन विस्तार करते हुए महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 52 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही फतेहाबाद में संतोष माचरा को महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की सहमति से बिमला चौधरी, सरोज लुथरा और ओमपति देवी को महिला वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है।
प्रोमिला शर्मा, निर्मला परमार, संगीता चौहान, केलो देवी, डा. सुखविंदर कौर, आयुषी यादव, शीला चहल, अनीता वर्मा, किरण भाटिया, अमिता ढांडा और निर्मला कुंडू भी प्रदेश उपाध्यक्ष होंगी। चित्रा डाबड़ा प्रधान महासचिव और जसबीर कौर, गुड्डी लांगयान, चित्रा नैन, निर्मला रेढू, रुकमा सिहाग, राजेश धनाना और मुनेश देवी प्रदेश महासचिव होंगी।
प्रदेश सचिव के पद पर रोशनी देवी, सुशीला देवी, सुदेश देवी, राजवंती कामोद, दर्शना लाठर, कमलेश शर्मा उकलाना, प्रियंका गोलन, बबीता डबवाली, अमनदीप कौर, शकुंतला देवी और मीरा देवी कोसली को नियुक्त किया है।
मीरा देवी दादरी, सीमा तहल्याण, कमलेश देवी झज्जर, ओमपति देवी गन्नौर, सुमित्रा सोनीपत, खुर्शीदा बेगम, शारदा नारनौल, कांता गन्नौर और अनीता ठाकुर को महिला प्रदेश संयुक्त सचिव बनाया गया है।
राजवंती रोहतक को महिला प्रदेश कार्यालय सचिव और कल्पना जोरड़ को महिला प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिमला हमीदपुर, नीलम नारनौल, सुनीता देवी दादरी, प्रियंका गामड़ी, तनु शर्मा, पूनम भोजावास, आशा यादव और सुषमा चौधरी महिला प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य होंगी।
