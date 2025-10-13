जजपा की महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 52 पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति, संतोष माचरा को जिला अध्यक्ष की कमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने संगठन विस्तार करते हुए महिला प्रदेश कार्यकारिणी में 52 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही फतेहाबाद में संतोष माचरा को महिला जिला अध्यक्ष बनाया गया है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अजय सिंह चौटाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की सहमति से बिमला चौधरी, सरोज लुथरा और ओमपति देवी को महिला वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है।

प्रोमिला शर्मा, निर्मला परमार, संगीता चौहान, केलो देवी, डा. सुखविंदर कौर, आयुषी यादव, शीला चहल, अनीता वर्मा, किरण भाटिया, अमिता ढांडा और निर्मला कुंडू भी प्रदेश उपाध्यक्ष होंगी। चित्रा डाबड़ा प्रधान महासचिव और जसबीर कौर, गुड्डी लांगयान, चित्रा नैन, निर्मला रेढू, रुकमा सिहाग, राजेश धनाना और मुनेश देवी प्रदेश महासचिव होंगी।