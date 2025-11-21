हरियाणा में पुलिस व्यवस्था होगी और मजबूत, SP रैंक के पांच IPS बने DIG; इन अधिकारियों को मिला प्रमोशन
हरियाणा सरकार ने 2011 बैच के पांच आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया है। इनमें मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, अभिषेक जोरवाल फरीदाबाद में डीसीपी हैं, राजेंद्र कुमार मीना करनाल में एसपी कमांडो, मनबीर सिंह ईआरएसएस मुख्यालय में और विरेंद्र विज भौंडसी में कार्यरत हैं। यह पदोन्नति पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करेगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वर्ष 1993 बैच के दो आइपीएस अधिकारियों आलोक मित्तल और अरशिंदर सिंह चावला को पुलिस महानिदेशक रैंक में पदोन्नति के बाद अब प्रदेश सरकार ने वर्ष 2011 बैच के पांच आइपीएस अधिकारियों को पदोन्नत किया है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के इन पांच आइपीएस अधिकारियों को उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआइजी) बनाया गया है।
पदोन्नत किए गए आइपीएस अधिकारियों में मनीषा चौधरी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चल रही हैं, जबकि अभिषेक जोरवाल फरीदाबाद पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के पद पर तैनात हैं।
इसी तरह राजेंद्र कुमार मीना करनाल में एसपी पुलिस कमांडो और मनबीर सिंह एसपी आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) मुख्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। विरेंद्र विज भौंडसी में प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं।
