पंचकूला में दिन-दहाड़े लूट, शख्स का रास्ता रोककर छीने 45 हजार रुपये; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
आज पंचकूला में तीन अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से 45 हजार रुपये लूट लिए और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना [ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पंचकूला। बदमाशों ने एक व्यक्ति का रास्ता रोककर उससे 45 हजार रुपए लूट लिए। घटना सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास की है।
पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
पंचकूला की इंदिरा कालोनी निवासी संजय ने बताया कि वह सेक्टर-8 स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 45 हजार रुपए कैश निकालकर घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास पहुंचा तो वहां तीन युवक खड़े थे।
उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और धमकाने लगे। इस दौरान एक युवक ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धमकाया और जाते समय कहा कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे।
सेक्टर-14 थाना के जांच अधिकारी एएसआइ चिरंजीलाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर धारा 304, 126(2), 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस टीम आरोपितों की तलाश में जुटी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल आरोपितों का कोई सुराग नहीं मिला है।
पंचकूला के सेक्टर-20 और सेक्टर-14 क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी वारदात है। इससे पहले आरोपितों ने सफाई कर लौट रही महिला और पीटीएम से लौट रही महिला के जेवर लूटे थे।
लगातार हो रही वारदातों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अब तक इन तीनों युवकों को ट्रेस नहीं कर पाई है।
