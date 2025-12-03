Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंचकूला में दिन-दहाड़े लूट, शख्स का रास्ता रोककर छीने 45 हजार रुपये; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    आज पंचकूला में तीन अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से 45 हजार रुपये लूट लिए और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना [ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    तीन बदमाशों ने व्यक्ति से 45 हजार लूटे (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। बदमाशों ने एक व्यक्ति का रास्ता रोककर उससे 45 हजार रुपए लूट लिए। घटना सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास की है।

    पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    पंचकूला की इंदिरा कालोनी निवासी संजय ने बताया कि वह सेक्टर-8 स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 45 हजार रुपए कैश निकालकर घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास पहुंचा तो वहां तीन युवक खड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और धमकाने लगे। इस दौरान एक युवक ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धमकाया और जाते समय कहा कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे।

    सेक्टर-14 थाना के जांच अधिकारी एएसआइ चिरंजीलाल ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर धारा 304, 126(2), 3(5), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस टीम आरोपितों की तलाश में जुटी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल आरोपितों का कोई सुराग नहीं मिला है।

    पंचकूला के सेक्टर-20 और सेक्टर-14 क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी वारदात है। इससे पहले आरोपितों ने सफाई कर लौट रही महिला और पीटीएम से लौट रही महिला के जेवर लूटे थे।

    लगातार हो रही वारदातों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अब तक इन तीनों युवकों को ट्रेस नहीं कर पाई है।