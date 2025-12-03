पंचकूला में दिन-दहाड़े लूट, शख्स का रास्ता रोककर छीने 45 हजार रुपये; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, पंचकूला। बदमाशों ने एक व्यक्ति का रास्ता रोककर उससे 45 हजार रुपए लूट लिए। घटना सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास की है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पंचकूला की इंदिरा कालोनी निवासी संजय ने बताया कि वह सेक्टर-8 स्थित पंजाब नेशनल बैंक से 45 हजार रुपए कैश निकालकर घर लौट रहा था। जब वह सेक्टर-16 के लेबर चौक के पास पहुंचा तो वहां तीन युवक खड़े थे।

उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया और धमकाने लगे। इस दौरान एक युवक ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धमकाया और जाते समय कहा कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो जान से मार देंगे।