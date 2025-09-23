पहले नवरात्र पर पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे 40 हजार श्रद्धालु, 22.33 लाख रुपये आया चढ़ावा
पंचकूला में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहले दिन लगभग 40 हजार भक्तों ने दर्शन किए और दिल खोलकर दान दिया। माता मनसा देवी मंदिर में 22 लाख से अधिक का चढ़ावा आया जबकि काली माता मंदिर कालका और चंडी माता मंदिर में भी दान प्राप्त हुआ।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में लगभग 40 हजार श्रद्धालुओं ने श्रीमाता मनसा देवी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने दिख खोलकर दान किया। माता मनसा देवी मंदिर में 22 लाख 33 हजार 180 रुपये की राशि दान में आई।
श्रद्धालुओं ने सोने का एक नग और चांदी के आठ नग भी चढ़ाए। वहीं, श्री काली माता मंदिर कालका में 6 लाख 01 हजार 410 रुपये और चंडी माता मंदिर में 2 हजार 410 रुपये दान स्वरूप प्राप्त हुए। तीनों मंदिरों में 28 लाख 37 हजार रुपये की राशि दान के रूप में आई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।