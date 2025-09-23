पहले नवरात्र पर पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे 40 हजार श्रद्धालु, 22.33 लाख रुपये आया चढ़ावा

जागरण संवाददाता, पंचकूला। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मंगलवार को भी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में लगभग 40 हजार श्रद्धालुओं ने श्रीमाता मनसा देवी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने दिख खोलकर दान किया। माता मनसा देवी मंदिर में 22 लाख 33 हजार 180 रुपये की राशि दान में आई।