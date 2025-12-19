Haryana News: 7 साल में 400 सरकारी स्कूल हुए बंद, इनेलो विधायक के सवाल पर क्या बोले शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर पिछले सात वर्षों के भीतर 400 स्कूलों को पड़ोस के स्कूलों के साथ मर्ज किया है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

अर्जुन चौटाला ने वर्ष 2019 से लेकर अब तक मर्ज किए गए स्कूलों का ब्योरा तथा समायोजन के बाद संबंधित स्कूलों के दाखिले में हुई वृद्धि को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में 25 से कम विद्यार्थियों वाले 66 स्कूलों का समायोजन एक किलोमीटर के दायरे में आते दूसरे स्कूलों में किया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में सरकार ने नियमों को बदला और केवल नौ विद्यार्थियों वाले 46 स्कूलों का समायोजन किया।

वर्ष 2022 में 180 राजकीय प्राइमरी पाठशाला, 103 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा चार राजकीय उच्च विद्यालयों को मर्ज किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2023 में एक विद्यालय को मर्ज किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान समायोजित किए गए 400 स्कूलों में से दोबारा छात्रों की संख्या बढ़ने पर 137 स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है।