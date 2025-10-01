Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में बनेंगे 11 नए जिले, नायब सरकार को मिला प्रस्ताव; हांसी-मानसेर समेत लिस्ट में शामिल हैं ये नाम

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    हरियाणा (Haryana New Districts) में 11 नए जिले बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास आए हैं जिनमें असंध नारायणगढ़ और मानेसर शामिल हैं। 14 नए उपमंडल चार तहसील और 27 उप तहसील बनाने के भी प्रस्ताव हैं। पुनर्गठन उप-समिति को अब तक 73 प्रस्ताव मिले हैं। नए जिले के लिए 125 से 200 गांव चार लाख से अधिक आबादी और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सरकार के पास पहुंचे 11 नए जिले, 14 उपमंडल चार तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana New Districts) में 11 नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचे हैं। इनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम के मानेसर और पटौदी, कैथल का पिहोवा, हिसार के हांसी और बरवाला, जींद का सफीदों, सोनीपत का गोहाना और सिरसा का डबवाली शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी तरह 14 नए उपमंडल, चार तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव मंत्रियों की उप समिति को मिले हैं। डबवाली और हांसी को प्रदेश सरकार ने पुलिस जिला बनाया हुआ है।

    सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मंगलवार को पुनर्गठन उप-समिति की पांचवीं बैठक हुई। विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति सदस्य के रूप में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल थे।

    बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उप समिति के अध्यक्ष पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक पुनर्गठन उप समिति को 73 प्रस्ताव मिले हैं।

    राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और विशेष सचिव कमलेश कुमार भादू की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद उप समिति ने गांव खुंगा (उपमंडल उचाना) को उपमंडल जींद में और गांव खानपुर रोरण (तहसील पिहोवा) में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार को सिफारिश भेजी है।

    पंवार ने बताया कि नए जिले बनाने के लिए 125 से 200 गांव, चार लाख से अधिक आबादी और 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होना जरूरी है। समिति ने उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने के लिए भी अलग-अलग मानदंड तय किए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

    हरियाणा में 31 दिसंबर तक नए जिले (Haryana 11 New Districts) और तहसील नहीं बने तो फिर डेढ़ साल से अधिक समय तक इंतजार करना होगा। कारण यह कि अगले साल एक अप्रैल से जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने प्रदेश सरकार को प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। इस अवधि में प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव नहीं हो पाने पर जून 2027 के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

    वर्तमान में प्रशासनिक ढांचा

    • हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में छह मंडल, 22 जिले, 80 उपमंडल, 94 तहसीलें, 49 उप तहसीलें, 143 खंड, 154 कस्बे और 6,841 गांव शामिल हैं।
    • असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पिहोवा, बरवाला, सफीदों, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना को जिला बनाने की है मांग
    • मंत्रियों की उप समिति ने गांव खुंगा को उचाना उपमंडल से निकाल जींद और गांव खानपुर रोरण को तहसील पिहोवा में करने के लिए प्रदेश सरकार को भेजी सिफारिश
    • चार लाख से अधिक आबादी, 125 से 200 गांव होने चाहिए नया जिला बनाने के लिए
    • 6 मंडल, 80 उपमंडल, 94 तहसीलें और 6,841 गांव शामिल हैं वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में