पलवल में वेल्डर का अपहरण: एक लाख की फिरौती मांगकर दी धमकी, दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली
पलवल में एक वेल्डर का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से एक लाख रुपये की फिरौती मांगी है और धमकी दी है। घटना के दो दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वेल्डर को सुरक्षित छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इस घटना से वेल्डर के परिजनों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। वेल्डिंग का काम करने वाले युवक का अपहरण कर एक लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। दो दिन बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। स्वजन को लगातार फिरौती के फोन आ रहे हैं। कैंप थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैंप थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल के अनुसार मामले में कैलाश नगर के रहने वाले ओमदत्त भारद्वाज ने दी शिकायत में कहा है कि उसका छोटा भाई 30 वर्षीय तेज किशोर बल्लभगढ़ स्थित निजी कंपनी में वेल्डिंग का काम करता था। कुछ दिन पहले उसने किसी दूसरी जगह काम शुरू किया था।
19 अक्टूबर को उसका भाई अपने घर से बल्लभगढ़ काम पर गया था। करीब साढ़े छह बजे तेज किशोर की पत्नी प्रियंका के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि तेज किशोर उनके पास है, उसको छोड़ने के लिए एक लाख देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा।
लगातार आ रही फिरौती की कॉल
शिकायतकर्ता के अनुसार इसके बाद उन्होंने तेज किशोर की तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब उन्हें तेज किशोर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो 20 अक्टूबर को इसकी लिखित शिकायत कैंप थाना की किठवाड़ी पुल पुलिस चौकी में दी गई। रविवार से लगातार उनके मोबाइल फोन पर फिरौती की मांग की जा रही है। इसकी रिकाडिंग तेज किशोर की पत्नी के मोबाइल फोन में है।
कैंप थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जिन मोबाइल नंबरों से काल आ रही है, उनकी रिकार्डिंग व लोकेशन की जांच की जा रही है।
