Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के पलवल में पानी के लिए हाहाकार, कई कॉलोनियों की महिलाएं भटकने को मजबूर

    By Ankur Agnihotri Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:53 PM (IST)

    पलवल जिले के गोडोता रेलवे फाटक के पास कई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं होने के कारण महिलाओं को सुबह से ही पानी की तलाश में भटकना पड़ता है। निवासियों ने जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। महिलाओं को रेलवे फाटक पार कर खेतों से पानी लाना पड़ता है, जिससे सर्दियों में उनकी परेशानी और बढ़ जाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्थानीय महिलाएं पानी के लिए परेशान। जागरण

    चंद्र प्रकाश गर्ग, होडल(पलवल)। पलवल के गोडोता रेलवे फाटक पार और उसके आसपास की कई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं होने के कारण महिलाओं को सुबह से ही पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है।

    वार्ड दो के अंतर्गत आने वाली इन कॉलोनियों में पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर कॉलोनी निवासी कई बार मामले को जनप्रतिनिधियों और वार्ड पार्षदों के समक्ष उठा चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे फाटक पार कर पानी लाना पड़ता है

    गोडोता फाटक पार सड़क मार्ग,निंबार्क नगर,बघेल बस्ती, प्रेम नगर और उसके आसपास विकसित नई और कई पुरानी कॉलोनियों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई है, जिसके कारण कॉलोनी के लोगों को प्यास बुझाने के लिए रेलवे फाटक पार कर पानी लाना पड़ता है।

    स्थानीय निवासी आसपास के खेतों लगे में ट्यूबवेल और घरों में लगे हेड पंप या सबमर्सिबल से पानी लाती हैं। लोगों का कहना है कि यहां गर्मी हो या सर्दी पीने के पानी के लिए सुबह से ही महिलाओं को भटकने को मजबूर होना पड़ता है।

    अब सर्दियों का मौसम शुरु होने वाला है और कड़कड़ाती ठंड में महिलाओं को दूर खेतों में लगे ट्यूबवेलों पानी लाकर गुजारा करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या उस समय पैदा हो जाती है जब घंटों तक बिजली नहीं आती है और पशुओं के साथ घरेलू कार्यों के लिए पानी नहीं मिलता है।

    पीने के पानी को लेकर महिलाओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्षा और सर्दियों में सबसे ज्यादा परेशानी होती है। समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

    -

    -सरोज

    पानी की समस्या पूरे मोहल्ले की है। कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराया है। लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

    -

    -कविता

    पानी के लिए ट्यूबेल और समर्सिबल के पानी से काम चलाना पड़ता है। कई बार पानी सप्लाई करने वाले वाहन नहीं आते हैं। रोजाना पानी को लेकर परेशानी होती है।

    -

    -विमलेश

    सुबह से पानी के लिए भटकना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी सर्दियों में होती है। काफी दूर से पानी लाने पड़ता है।

    -

    -आशा देवी

    गोडोता फाटक पार कॉलोनियों में पानी की पाइप लाइन और सीवर लाइन नहीं है, विभाग द्वारा सूची तैयार कर भेजा गया है। मामले से उच्च अधिकारियों भी अवगत कराया गया है।

    -

    -अजय कांगड़ा, एसडीओ जन स्वास्थ्य विभाग