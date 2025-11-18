हरियाणा के पलवल में पानी के लिए हाहाकार, कई कॉलोनियों की महिलाएं भटकने को मजबूर

चंद्र प्रकाश गर्ग, होडल(पलवल)। पलवल के गोडोता रेलवे फाटक पार और उसके आसपास की कई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं होने के कारण महिलाओं को सुबह से ही पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है। वार्ड दो के अंतर्गत आने वाली इन कॉलोनियों में पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर कॉलोनी निवासी कई बार मामले को जनप्रतिनिधियों और वार्ड पार्षदों के समक्ष उठा चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

रेलवे फाटक पार कर पानी लाना पड़ता है गोडोता फाटक पार सड़क मार्ग,निंबार्क नगर,बघेल बस्ती, प्रेम नगर और उसके आसपास विकसित नई और कई पुरानी कॉलोनियों में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई पाइपलाइन नहीं डाली गई है, जिसके कारण कॉलोनी के लोगों को प्यास बुझाने के लिए रेलवे फाटक पार कर पानी लाना पड़ता है।

स्थानीय निवासी आसपास के खेतों लगे में ट्यूबवेल और घरों में लगे हेड पंप या सबमर्सिबल से पानी लाती हैं। लोगों का कहना है कि यहां गर्मी हो या सर्दी पीने के पानी के लिए सुबह से ही महिलाओं को भटकने को मजबूर होना पड़ता है।