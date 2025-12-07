Language
    मतांतरण कराने के आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, हिंदू संगठनों ने की महापंचायत

    By Ankur Agnihotri Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:20 PM (IST)

    धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े मामले में हिंदू संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस विषय पर कार्रवाई की मांग को लेक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पलवल। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की मस्जिद में नाबालिग लड़की के मतांतरण के प्रयास के मामले में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदू संगठनों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। इस दौरान आरोपितों की अब तक गिरफ़्तारी न होने पर शासन-प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया गया। इस महापंचायत की अध्यक्षता 52 पाल के प्रधान अरुण जेलदार ने की।

    पंचायत में 31 सदस्यीय कमेटी का गठन कर फैसला लिया गया कि जल्द ही कमेटी प्रशासन से मिलेगी। यदि 15 दिन के अंदर आरोपितों की गिरफ्तारीनहीं होती है तो महापंचायत कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बजरंग दल के उत्तर प्रांत के महामंत्री मुनीश भारद्वाज, भाजपा नेता संजय गुर्जर, ज्ञान सिंह चौहान, भारत भूषण, राजेन्द्र बैसला, विक्रम सिसोदिया, संजय जैमिनी, संभू पहलवान आदि मौजूद थे। पंचायत में नाबालिग पीड़िता के पिता भी मौजूद थे।

    पीड़िता के पिता ने बताया कि इस मामले में अभी तक नामजद मौलवी और युवक को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य नामजद खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्हें लगातार आरोपित पक्ष की तरफ से मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं।

    बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 सितंबर की शाम उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर नहीं मिली। खोजबीन के दौरान उन्हें गांव की बड़ी मस्जिद से अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।

    मस्जिद के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि मौलवी और एक अन्य व्यक्ति उनकी बेटी से झगड़ा कर रहे थे। वहां चार अन्य नामजद व्यक्ति और दो महिलाएं भी मौजूद थीं, जो कुरान लेकर मतांतरण करा रही थीं।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने बच्ची को वहां से छुड़ाया। लड़की ने रोते हुए बताया कि मौलवी ने उसके हाथ से कलावा और राखियां काट दीं तथा उसके माथे से तिलक मिटा दिया। उस पर नमाज पढ़ने और मतांतरण करने का दबाव बनाया गया। लड़की ने मौलवी पर बदतमीजी और छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था।

