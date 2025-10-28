Palwal News: सूर्य देव को अर्घ्य के दौरान हादसा, 7 साल की बच्ची तालाब में डूबी; हालत गंभीर
पलवल के अगवानपुर गांव में छठ पूजा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। सात साल की बच्ची, रिया, तालाब में डूब गई। छठ मैया को अर्घ्य देने के बाद स्नान करते समय यह घटना घटी। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, पलवल। अगवानपुर गांव स्थित छठ घाट पर सोमवार सुबह छठ महापर्व के दौरान बड़ा हादसा हो गया। व्रत पारायण के दौरान स्नान कर रही सात वर्ष की बच्ची तालाब में डूब गई। लोगों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा उस समय हुआ छठ घाट पर पूर्वांचल वासियों की भारी भीड़ एकत्र थी। सभी श्रद्धालु छठ मैया को अर्घ्य देने के बाद तालाब में उतरकर स्नान कर रहे थे। इसी दौरान 7 वर्ष की रिया नाम की बच्ची भी तालाब में नहाने उतरी और अचानक गहरे पानी में चली गई। मौजूद लोगों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।
बच्ची की पहचान शेखपुरा की रहने वाली रिया पुत्री संतोष के रूप में हुई है। संतोष मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और यहां टेंट हाउस में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची को अस्पताल लाए जाने के समय पिता के पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं था।
स्थानीय प्रवासियों रोहित, मनोज, अनिल, पवन, मुकेश, विनोद, बिट्टू, पीड़िता की मां बिंदू, रंजन व किरण ने कहा कि पूर्वांचल जनकल्याण समिति के पदाधिकारी, जो हर साल इस आयोजन का जिम्मा लेते हैं। मौके पर मौजूद होने के बावजूद किसी ने इस गरीब परिवार की मदद नहीं की।
लोगों ने कहा कि समिति के पदाधिकारी केवल मंच पर राजनीति और चंदा एकत्र करने में लगे रहते हैं, जबकि जरूरत के समय किसी ने सहायता नहीं की। फिलहाल बच्ची का इलाज अपेक्स अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
