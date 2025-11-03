खुलेआम हवा में उड़ाई जा रही ग्रेप की पाबंदियां, बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखें मूंदे बैठे अधिकारी

संवाद सहयोगी, हसनपुर (पलवल)। दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे पलवल के लोग भी परेशान हैं। अधिकारी इस स्थिति को सुधारने की बजाय आंखें बंद किए बैठे हैं।

हसनपुर में सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के सामने कूड़ा जलाकर खुलेआम ग्रेप की पाबंदी को हवा में उड़ाया जा रहा है। प्रदूषण में इजाफा केवल वाहनों और निर्माण कार्यों से ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा खुले में कूड़ा जलाया जाने से भी हवा जहरीली हो रही है।



हवा में घुल रहे धुंए के कारण जहां खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं सांस के मरीजों व बुजुर्गों और बच्चों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है।



प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते रविवार को जिले का प्रदूषण स्तर 120 पर था। लेकिन जिले में शाम होते ही धुंध छाने लगती है, जिससे आंखों में जलन होने लगती है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप नियम लागू किया हुआ है, परंतु हसनपुर की अनाज मंडी के मार्किट कमेटी के कार्यालय के सामने ही सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़े करकट में आग लगाई जा रही है।