खुलेआम हवा में उड़ाई जा रही ग्रेप की पाबंदियां, बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखें मूंदे बैठे अधिकारी
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने से पलवल के लोग परेशान हैं, पर अधिकारी लापरवाह हैं। हसनपुर में खुलेआम कूड़ा जलाकर ग्रेप नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे हवा जहरीली हो रही है और सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अनुसार, जिले का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए।
संवाद सहयोगी, हसनपुर (पलवल)। दिल्ली-एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इससे पलवल के लोग भी परेशान हैं। अधिकारी इस स्थिति को सुधारने की बजाय आंखें बंद किए बैठे हैं।
हसनपुर में सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के सामने कूड़ा जलाकर खुलेआम ग्रेप की पाबंदी को हवा में उड़ाया जा रहा है। प्रदूषण में इजाफा केवल वाहनों और निर्माण कार्यों से ही नहीं बल्कि लोगों द्वारा खुले में कूड़ा जलाया जाने से भी हवा जहरीली हो रही है।
हवा में घुल रहे धुंए के कारण जहां खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं सांस के मरीजों व बुजुर्गों और बच्चों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते रविवार को जिले का प्रदूषण स्तर 120 पर था। लेकिन जिले में शाम होते ही धुंध छाने लगती है, जिससे आंखों में जलन होने लगती है। सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप नियम लागू किया हुआ है, परंतु हसनपुर की अनाज मंडी के मार्किट कमेटी के कार्यालय के सामने ही सफाई कर्मचारियों द्वारा कूड़े करकट में आग लगाई जा रही है।
वहीं, दूसरी ओर केसीएम स्कूल के सामने सफाई के बाद लोग कूड़े के ढेरों में आग लगा रहे हैं और बाजार में सुबह दुकानों की सफाई के बाद पालिथीन में आग लगाकर प्रदूषण फैला रहे हैं। सुबह के समय जगह जगह जल रहे कूड़े के कारण सुबह खुली व शुद्ध हवा पाने के मकसद से घूमने निकलने वाले लोगों को भी प्रदूषित हवा में सांस लेना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद प्रशासन आंखे बंद किए हुए है।
सरकार को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त कानून बनाना चाहिए। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। - हेमन्त शर्मा, प्रोफेसर
लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण शाम को आंखों में जलन होने लगती है, प्रशासन को प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। - सुरेंद्र शर्मा
जागरूकता के अभाव में भी लोग प्रदूषण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार को प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। - भगवान सिंह
