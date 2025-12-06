Language
    ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो, स्कूल बस पर चमकने लगा रिफ्लेक्टर; पलवल में अब सुरक्षित होगा सफर

    By Ankur Agnihotri Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:43 PM (IST)

    दैनिक जागरण, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने पलवल में 'सुरक्षित यातायात अभियान' चलाया। ट्रैक्टर, ऑटो और भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए ताकि क ...और पढ़ें

    Hero Image

    दैनिक जागरण, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने पलवल में 'सुरक्षित यातायात अभियान' चलाया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। सुरक्षित यातायात अभियान के तीसरे दिन शनिवार को दैनिक जागरण टीम ने ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो-रिक्शा और भारी वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टिव टेप लगाया, ताकि अगर वे खराब होकर सड़कों पर खड़े हों तो दूर से ही उनकी पहचान हो सके। शाम तक ट्रैफिक और परिवहन विभाग ने शहर में 200 से ज्यादा वाहनों पर टेप लगा दिया था। भारी वाहनों, ऑटो-रिक्शा, थ्री-व्हीलर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और स्कूल बसों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया।

    ड्राइवरों को भी इसकी अहमियत समझाकर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए प्रेरित किया गया। परिवहन विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिना रिफ्लेक्टिव टेप वाले वाहन सर्दियों में खासकर घने कोहरे और शाम के समय दुर्घटना के शिकार होते हैं। ऑटो-रिक्शा और ट्रैक्टर-ट्रॉली अक्सर कम रोशनी वाली जगहों से गुजरते हैं, जिससे पीछे से वाहनों को उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। रिफ्लेक्टिव टेप से वाहन दूर से दिखाई देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा काफी कम हो जाता है।

    इसलिए, दैनिक जागरण के कैंपेन के तहत, यह पक्का किया जा रहा है कि हर गाड़ी पर अच्छी क्वालिटी का रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जाए। कैंपेन के दौरान, अधिकारियों ने गाड़ी मालिकों को चेतावनी दी कि बिना रिफ्लेक्टिव टेप के गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगेगा। कई जगहों पर अवेयरनेस कैंप भी लगाए गए, जिसमें ड्राइवरों को सेफ्टी इक्विपमेंट की अहमियत, रात में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने और गाड़ी के रेगुलर मेंटेनेंस के बारे में बताया गया।

    आस-पास के लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। कई ड्राइवरों ने अपनी मर्ज़ी से अपनी गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया। ध्यान दें कि दैनिक जागरण ने अपने न्यूज़ कैंपेन "दौरती भागीदारी में" के तहत अंधेरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाया था।

    गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप न होना हादसों का एक बड़ा कारण है, लेकिन रिफ्लेक्टिव टेप का एक छोटा सा टुकड़ा गाड़ियों के लिए एक ज़रूरी सेफ्टी सावधानी हो सकता है। अब, दैनिक जागरण ने ट्रैफिक पुलिस की एक टीम के साथ मिलकर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना शुरू कर दिया है।

    कोहरे से विज़िबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे बिना रिफ्लेक्टर वाली गाड़ियां, खासकर धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां, दूर से दिखना मुश्किल हो जाता है, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं। लेकिन, जिले की सड़कों पर चलने वाली ज़्यादातर गाड़ियों में अक्सर लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं होते, जिससे घने कोहरे में गंभीर खतरा पैदा होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दैनिक जागरण ने यह कैंपेन शुरू किया।