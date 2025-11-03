पलवल में अवैध रिवाल्वर-कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार, हथियार सप्लायर भी दबोचा
पलवल में क्राइम ब्रांच होडल की टीम ने एक युवक को अवैध रिवाल्वर और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि हथियार नेत्रपाल ने दिए थे, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में क्राइम ब्रांच होडल की टीम ने अवैध रिवाल्वर और पांच कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। इसके बाद टीम ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर हथियार उपलब्ध कराने वाले आरोपी को भी पकड़ लिया।
क्राइम ब्रांच होडल प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि उन्हें एक नवंबर को सूचना मिली थी कि तिहा पट्टी होडल का रहने वाला प्रवीन उर्फ पिन्नी अवैध हथियार और जिंदा कारतूस रखकर उमराला रोड पर फैक्टरियों के पास घूम रहा है।
सूचना पर टीम ने उमराला रोड पर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही आरोपित तेजी से उमराला की ओर भागने लगा, लेकिन शक के आधार पर उसे पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम प्रवीन उर्फ पिन्नी बताया। तलाशी के दौरान उसकी लोअर से एक रिवाल्वर बरामद हुआ, जिसका बैरल खाली था। साथ ही उसकी जेब से पांच कारतूस भी मिले। आरोपी हथियार का कोई वैध लाइसेंस नहीं दिखा सका। हथियार को कब्जे में लेकर थाना होडल में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
आगे की जांच में टीम ने आरोपी से गहन पूछताछ की, जिसके आधार पर हथियार उपलब्ध कराने वाले तिहा पट्टी के ही नेत्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।