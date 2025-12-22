OYO होटल में लूटी महिला की आबरू, फिर धमकी देकर किया ये गंदा काम; अब कर रहा ब्लैकमेल

जागरण संवाददाता, पलवल। कैंप थाना अंतर्गत विवाहित महिला के साथ लगातार बलात्कार, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और ढाई लाख रुपये उधार लेकर ठगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाना कैंप पलवल में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दो भाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में सोहना की रहने वाली एक महिला ने शिकायत में बताया कि 24 मार्च 2025 को उनके इंस्टाग्राम आईडी पर राहुल गहलौत नाम के युवक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। शुरुआत में सामान्य बातचीत हुई, लेकिन 25 मार्च को राहुल ने लगातार संपर्क बढ़ाया। दो अप्रैल 2025 को राहुल ने पलवल बस स्टैंड पर मिलने को कहा।

पीड़िता पहुंचीं तो राहुल ने उसे बाइक पर देवीलाल पार्क ले जाने के बहाने असावटा चौक के पास रेडरोक सिनेमा के नजदीक एक ओयो होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो-वीडियो बनाए और जान से मारने की धमकी दी कि वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा।



इसके बाद राहुल ने लगभग हर 15 दिन में पीड़िता को उसी होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने डर की वजह से किसी को नहीं बताया। राहुल ने फोन पर अपनी मां और भाई से भी बात कराई, जिन्होंने शादी का झांसा दिया।



शिकायत के अनुसार, राहुल ने पीड़िता से फोन पर और नकद कुल 2,50,000 रुपये उधार लिए, जिसमें 25,000 रुपये उसकी मां की आंखों के आपरेशन के नाम पर लिए गए। पीड़िता ने अपने जेवर गिरवी रखकर ये पैसे दिए। 18 अक्टूबर 2025 को भी राहुल ने होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि राहुल का भाई सचिन भी उन्हें गंदी गालियां देता है और जान से मारने की धमकी देता है।