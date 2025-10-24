भाभी से देवर ने किया दुष्कर्म! महिला ने पति और सास पर भी लगाए गंभीर आरोप; हरकत में पुलिस

जागरण संवाददाता, पलवल। बहीन थाना अंतर्गत गांव में विवाहिता ने अपने देवर पर दुष्कर्म व पति और सास पर जहरीला पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया है। बहीन थाना पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पति, देवर व सास के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बहीन थाना प्रभारी यशवीर के अनुसार मामले में थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता ने दी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी वर्ष 2019 में हुई थी। शादी के बाद से ससुरालजन उसे परेशान करने लगे। आरोप है कि कई बार उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई।