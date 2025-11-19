Language
    Palwal: गाली-गलौज के बीच हवा में चली गोली, ऑपरेशन ट्रैकडाउन में दोनों युवक गिरफ्तार

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:01 PM (IST)

    पलवल में झगड़े के दौरान गोली चलने की घटना में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 'ऑपरेशन ट्रैकडाउन' चलाया। इस ऑपरेशन में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना की है।

    पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी।

    जागरण संवाददाता, पलवल। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के अंतर्गत फायरिंग के मामले में कैंप थाना पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना कैंप प्रभारी कृष्ण गोपाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सल्लागढ़ के बबलू और आदर्श कॉलोनी के नवीन उर्फ सोनू के रूप में हुई है।

    पुलिस ने आरोपितों से वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद किया है। इस मामले में सल्लागढ़ के रहने वाले शिकायतकर्ता धर्मबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 नवंबर की शाम को नवीन उर्फ सोनू और बबलू आपस में गाली-गलौज करते हुए उसके घर के पास पहुंचे।

    इसी दौरान नवीन ने अपने पास से अवैध हथियार निकाला और आसमान की ओर गोली चला दी। फायरिंग की आवाज सुनकर जब परिवार के लोगों ने उन्हें टोका तो बबलू ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।