सनातन एकता पदयात्रा से फोन चोरी करने वाले तीन चोर गिरफ्तार, दिल्ली के रहने वाले हैं तीनों आरोपी
पलवल में सनातन एकता पदयात्रा के दौरान फोन चोरी करने वाले तीन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं और पदयात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर फोन चुरा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा और उनके पास से चोरी किए गए कई फोन बरामद किए।
जागरण संवाददाता, पलवल। होडल में अभी हाल ही में निकली सनातन एकता पदयात्रा के दौरान फोन चोरी करने वाले तीन युवकों को क्राइम ब्रांच होडल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से चार फोन बरामद हुए हैं। तीनों युवक नई दिल्ली के रहने वाले हैं।
पुलिस प्रवक्ता संजय कादयान के अनुसार मामले में कोसी कलां (उत्तर प्रदेश) के कामर के रहने वाले शिकायतकर्ता कृष्ण बेनीवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर को सनातन धर्म एकता पदयात्रा में शामिल होने होडल आए थे। इसी दौरान उनका आईफोन 15 किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
दिल्ली के रहने वाले हैं तीनों आरोपी
प्रधान सिपाही सलीम के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने नई दिल्ली से तीन आरोपितों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नई दिल्ली के पहाड़गंज के रहने वाले सौरभ उर्फ बन्टी, नई दिल्ली के करोलबाग के रहने वाले भारत और भानू उर्फ आशीष के रूप में हुई।
पुलिस ने सौरभ उर्फ बन्टी से चोरी हुआ आईफोन, भारत से दो अन्य चोरी के मोबाइल और भानू से एक अन्य चोरी का मोबाइल बरामद किया है। आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि ये आरोपित मोबाइल चोरी के कई अन्य मामलों में भी संलिप्त हो सकते हैं। उनसे पूछताछ जारी है।
