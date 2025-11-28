Language
    पलवल चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र शुरू, किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर; गन्ने की मिलेगी अच्छी कीमत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    पलवल सहकारी चीनी मिल में 42वें गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने किसानों को बधाई दी और 'विकसित भारत' के संकल्प में शुगर इंडस्ट्रीज के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत मिलने और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया। किसानों से साफ गन्ना लाने का आग्रह किया गया।

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल स्थित सहकारी चीनी मिल में 42वें गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ शुक्रवार को हवन यज्ञ, मंत्रोच्चारण और पूजन के साथ हुआ। मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ होने से गन्ना किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। किसानों को अपनी गन्ने की पैदावार बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतर होगी।

    हरियाणा सरकार में सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पलवल चीनी मिल के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए उपस्थित किसानों से सीधा संवाद किया और उन्हें पेराई सत्र शुरू होने पर शुभकामनाएं दीं और मिल के पूरे सत्र के दौरान सकुशल संचालन की प्रार्थना की। उन्होंने आश्वस्त किया गन्ना सत्र के दौरान किसानों व गन्ना मिल के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या और परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

    प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में शुगर इंडस्ट्रीज व सहकारिता विभाग का रहेगा बड़ा योगदान : डा. अरविंद शर्मा

    सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक ‘विकसित भारत’ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में शुगर इंडस्ट्रीज व सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

    उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूल मंत्र पर चलते हुए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्प है। केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान हित में अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाएं हैं, जिनमें उत्पादन बढ़ोतरी, लागत में कमी, नुकसान की भरपाई और उपज का उचित मूल्य प्रदान करना प्रमुख रूप से शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत देश के किसान सशक्त और आत्मनिर्भर होंगे तो भारत अवश्य ही ‘विकसित’ बनेगा।

    हरियाणा में किसानों को मिलती है गन्ना पैदावार की सर्वाधिक कीमत : सहकारिता मंत्री

    सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता विभाग की ओर से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देशभर में 150 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ संकल्प को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान हितैषी होने का परिचय देते हुए प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अगेती किस्म का भाव 415 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्म का भाव 408 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश सरकार अपने किसानों को समय पर फसल भुगतान सुनिश्चित कर रही है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम से गन्ना किसानों को मिल तक गन्ना लाने में समय की बचत हुई है।

    किसानों का विश्वास और सहयोग है मिल की सबसे बड़ी शक्ति : डा. अरविंद शर्मा

    सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने गन्ना किसान और मिल को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा कि किसानों का विश्वास और सहयोग मिल की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि पुराने गन्ना किसान पुन: गन्ने की खेती की ओर लौटें।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, जिसके लिए सरकार की ओर से दूरदर्शी एवं किसान हितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर किसानों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने का आह्वान किया।

    इससे पहले उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डालकर और पूरे विधि विधान के साथ मिल के 42वें पेराई सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर मशीन का बटन दबाकर और गन्ना मिल में डालकर पेराई सत्र का श्रीगणेश करवाया।

    उन्होंने सबसे पहले गन्ना लेकर आने वाले किसानों की गन्ना ट्रालियों का विधि विधान के साथ पूजन किया और गन्ना किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा का चीनी मिल का पेराई सत्र शुभारंभ करवाने पर जिला प्रशासन और किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने सहकारिता मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा किए गए दिशा-निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित की जाएगी और मिल बिना किसी ब्रेकडाउन के पूरी क्षमता के साथ काम करेगी।

    प्रबंध निदेशक द्विजा ने उपस्थित किसानों को पेराई सत्र का शुभारंभ होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे साफ-सुथरा गन्ना चीनी मिल में लेकर आएं। उन्होंने कहा कि किसानों के आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे जड़, पत्तियों, मिट्टी और गंदगी रहित, साफ-सुथरा तथा स्वस्थ गन्ना ही सप्लाई करें।

    इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, जिप वाइस चेयरमैन उमेश गुदराना, मिल के मुख्य अभियंता विजयपाल, दिगंबर सिंह, जयराम प्रजापति, मिल के कर्मचारी, गणमान्य व्यक्ति और किसान उपस्थित रहे।

     