    Palwal News: उपायुक्त से मिला किसान मोर्चा, 28 नवंबर तक शुगर मिल चलाने का मिला आश्वासन

    By Kulveer Singh Chauhan Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    पलवल में शुगर मिल शुरू करवाने की मांग को लेकर किसान मोर्चा ने उपायुक्त से मुलाकात की और मिल न चलने पर नाराजगी जताई। उपायुक्त ने सहकारिता मंत्री से बात कर 28 नवंबर तक मिल चलाने का आश्वासन दिलाया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि मिल नहीं चली, तो वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। पलवल शुगर मिल में चार जिलों के किसान गन्ना बेचने आते हैं।

    जिला उपायुक्त से मुलाकात करते किसान नेता- पीआरओ 

    जागरण संवाददाता, पलवल। शुगर मिल चलवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने सोमवार को एक बार फिर जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ से उनके कार्यालय में मुलाकात की और मिल के न चलने पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। किसान नेताओं में मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, धर्म चन्द घुधेरा, उदय सिंह सरपंच, ताराचंद, रमेश सौरोत, राज कुमार ओलिहान, बाबू डायरेक्टर, लाला डायरेक्टर, गिर्राज शर्मा, राजवीर चौहान, अतर सिंह सहरावत और अन्य गन्ना उत्पादक किसान शामिल थे।

    किसान नेताओं ने उपायुक्त को याद दिलाया कि उन्होंने 20 नवंबर तक शुगर मिल चलाने का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि इस आश्वासन के बावजूद किन कारणों से मिल नहीं चल पाई, यह पता नहीं। उनके आश्वासन पर काफी किसानों ने अपने गन्ने की कटाई कर दी है और उनका गन्ना खेतों में पड़ा है। मिल न चलने से किसान बहुत मायूस हैं।

    नेताओं ने कहा कि 16 नवंबर को उपायुक्त पलवल के आश्वासन पर ही किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन अब वे स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों की मौजूदगी में उपायुक्त पलवल हरीश वशिष्ठ ने तुरंत सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा से फोन पर बात की।

    सहकारिता मंत्री ने उपायुक्त को 28 नवंबर तक मिल को हर हाल में चलाने का आश्वासन दिया है। किसान नेताओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस बार भी आश्वासन के अनुसार मिल नहीं चली, तो किसान पुनः शुगर मिल पर अपना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

    चार जिलों के किसान बिक्री के लिए आते हैं मिल

    पलवल शुगर मिल में चार जिलों के किसान गन्ने की फसल बेचने के लिए आते हैं। पलवल, फरीदाबाद, नूंह और गुरुग्राम तक के किसान यहां अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं। कृषि विभाग के अनुसार किसानों ने इस बार पलवल जिले में 20 हजार एकड़ में गन्ने की बिजाई की गई। इस बार 28 लाख क्विंटल गन्ना पिराई के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। मिल की पिराई क्षमता 1600 टीडीएस थी, लेकिन ये क्षमता बढ़ाकर 1900 कर दी गई है।