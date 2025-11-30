एक महीना लेट शुरू हुई सुगर मिल... अब मशीनरी खराबी, पलवल के किसान फिर सड़क पर उतरने को तैयार
पलवल की बामनीखेड़ा चीनी मिल शुरू होने के बाद भी तकनीकी खराबी के कारण ठीक से नहीं चल रही है, जिससे गन्ना किसानों को परेशानी हो रही है। एक महीने की देरी से शुरू हुई मिल में बार-बार दिक्कतें आ रही हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में कठिनाई हो रही है। किसान मिल प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें और नुकसान न हो।
कुलवीर चौहान, पलवल। बामनीखेड़ा गांव की शुगर मिल, जो तीन दिन पहले शुरू हुई थी, ठीक से नहीं चल रही है। पहले से ही एक महीने लेट चल रही मिल में खराबी आने की वजह से बार-बार बंद हो रही है। इससे गन्ना किसानों को काफी परेशानी हो रही है। किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भूखे-प्यासे मिल के बाहर लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, मिल एडमिनिस्ट्रेशन इसे मशीनरी रिपेयर के लिए एक रूटीन प्रोसेस बता रहा है।
गौरतलब है कि मिल में चार जिलों के किसान अपना गन्ना बेचने आते हैं। पलवल, फरीदाबाद, नूंह और यहां तक कि गुरुग्राम से भी किसान अपनी फसल बेचने आते हैं। किसानों का गन्ना अक्टूबर में खेतों में कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए, मिल में पेराई का सीजन, जो अक्टूबर में शुरू हो जाना चाहिए था, नवंबर के आखिर में शुरू हुआ। मिल के देरी से चलने की वजह से किसानों का काफी गन्ना खेतों में सूख जाता है। इससे गन्ने का वजन कम हो जाता है, जिससे शुगर रिकवरी रेट कम हो जाता है। किसानों को फसल की कटाई के लिए दोगुने दाम पर मजदूर मिल जाते हैं।
जिले में गेहूं, सरसों और दूसरी रबी फसलों की बुआई कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। इस वजह से गन्ना उगाने वाले किसान गेहूं, सरसों और दूसरी रबी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल मिल करीब एक महीने लेट हो गई थी, जिससे किसानों का गन्ना सूख गया था। यही वजह है कि पिछली बार करीब 800,000 क्विंटल गन्ने की ही बुआई हुई थी, जबकि अनुमान 200,000 क्विंटल गन्ने की बुआई का था। पिछली बार करीब 200,000 क्विंटल गन्ने की ही पेराई हो पाई थी। इस बार 280,000 क्विंटल गन्ना पेराई के लिए मिलने की उम्मीद है।
यह मिल 1983 में बनी थी; 2019 में इसकी मशीनरी को अपग्रेड करके इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई। जैसा कि 2018 में उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया था, पहले फेज़ में कैपेसिटी 1600 से बढ़ाकर 1900 TCD और अगले फेज़ में 1900 TCD से 2200 TCD की जानी थी। लेकिन, इन मशीनों में बार-बार दिक्कतें आ रही हैं।
28 नवंबर को पेराई का सीजन शुरू हुआ था
किसानों के विरोध के बाद पलवल मिल में पेराई का सीजन 28 नवंबर को शुरू हुआ था। किसान अक्टूबर के आखिर तक मिल को फिर से खोलने की मांग कर रहे थे। करीब एक महीने देर से शुरू हुई मिल अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही है। इसलिए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कटाई के सीजन में गन्ने की मिल खराब होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कई रातें मिल में बितानी पड़ रही हैं। मिल दो दिन पहले ही शुरू हुई है और खराबी की वजह से बीच-बीच में बंद हो रही है। - विजय, किसान, पालड़ी गांव
किसान मोर्चा के विरोध और धरने की वजह से 28 नवंबर को मिल फिर से खुली थी, लेकिन मशीनरी में खराबी की वजह से यह ठीक से नहीं चल रही है। पिछले दो दिनों में यह लगभग 15 घंटे बंद रही है। अगर मिल ठीक से नहीं चली तो किसान मोर्चा फिर से विरोध करेगा। - महेंद्र चौहान, किसान मोर्चा
किसान मिल के काम करने के तरीके से नाखुश हैं। मिल बार-बार बंद हो जाती है। शनिवार रात को भी यह बंद हो गई थी। मिल के ठीक से न चलने की वजह से किसानों का बहुत सारा गन्ना खेतों में सूख जाता है। - धर्मवीर, किसान, घोड़ी गांव
मिल को रिपेयर के लिए थोड़े समय के लिए बंद किया गया था। पेराई सीजन के शुरुआती कुछ दिनों में ऐसी दिक्कतें आती हैं। जिले के किसान चिंता न करें, उनका सारा गन्ना काटा जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी - द्विजा, मैनेजिंग डायरेक्टर, शुगर मिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।