एक महीना लेट शुरू हुई सुगर मिल... अब मशीनरी खराबी, पलवल के किसान फिर सड़क पर उतरने को तैयार

कटाई के सीजन में गन्ने की मिल खराब होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कई रातें मिल में बितानी पड़ रही हैं। मिल दो दिन पहले ही शुरू हुई है और खराबी की वजह से बीच-बीच में बंद हो रही है। - विजय, किसान, पालड़ी गांव

किसान मोर्चा के विरोध और धरने की वजह से 28 नवंबर को मिल फिर से खुली थी, लेकिन मशीनरी में खराबी की वजह से यह ठीक से नहीं चल रही है। पिछले दो दिनों में यह लगभग 15 घंटे बंद रही है। अगर मिल ठीक से नहीं चली तो किसान मोर्चा फिर से विरोध करेगा। - महेंद्र चौहान, किसान मोर्चा

किसान मिल के काम करने के तरीके से नाखुश हैं। मिल बार-बार बंद हो जाती है। शनिवार रात को भी यह बंद हो गई थी। मिल के ठीक से न चलने की वजह से किसानों का बहुत सारा गन्ना खेतों में सूख जाता है। - धर्मवीर, किसान, घोड़ी गांव

मिल को रिपेयर के लिए थोड़े समय के लिए बंद किया गया था। पेराई सीजन के शुरुआती कुछ दिनों में ऐसी दिक्कतें आती हैं। जिले के किसान चिंता न करें, उनका सारा गन्ना काटा जाएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी - द्विजा, मैनेजिंग डायरेक्टर, शुगर मिल