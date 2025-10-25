पलवल में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही आई सामने, आठवीं कक्षा के छात्र को लगा करंट; केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पलवल। पहाडपुर गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की लापरवाही से आठवीं कक्षा के छात्र को 11 हजार वोल्ट की लाइन से करंट लग गया। करंट से झुलसे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। हथीन थाना पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर हैडमास्टर सहित दो के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

हथीन थाना प्रभारी हरी किशन के अनुसार मामले में पहाड़पुर गांव के रहने वाले असलम ने दी शिकायत में कहा है कि उसका नाबालिग बेटा रिहान गांव के ही सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। रिहान घर से स्कूल पढ़ने के लिए गया था। स्कूल के हैडमास्टर साहुन ने उसके बेटे रिहान को कक्षा से बुलाया और स्कूल के दरवाजे पर ले गए, जहां पहले से एक अध्यापक राजेश पहले ही सीढ़ी लेकर खड़ा हुआ था।