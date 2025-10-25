Language
    पलवल में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही आई सामने, आठवीं कक्षा के छात्र को लगा करंट; केस दर्ज

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    पलवल के पहाड़पुर गांव में एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही से आठवीं कक्षा के छात्र को करंट लग गया। छात्र को 11 हजार वोल्ट की लाइन से करंट लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस ने हेडमास्टर सहित दो के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छात्र के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। रिहान को रोहतक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

    आठवीं कक्षा के छात्र को 11 हजार वोल्ट की लाइन से करंट लग गया। 

    जागरण संवाददाता, पलवल। पहाडपुर गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की लापरवाही से आठवीं कक्षा के छात्र को 11 हजार वोल्ट की लाइन से करंट लग गया। करंट से झुलसे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। हथीन थाना पुलिस ने छात्र के पिता की शिकायत पर हैडमास्टर सहित दो के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    हथीन थाना प्रभारी हरी किशन के अनुसार मामले में पहाड़पुर गांव के रहने वाले असलम ने दी शिकायत में कहा है कि उसका नाबालिग बेटा रिहान गांव के ही सरकारी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता है। रिहान घर से स्कूल पढ़ने के लिए गया था। स्कूल के हैडमास्टर साहुन ने उसके बेटे रिहान को कक्षा से बुलाया और स्कूल के दरवाजे पर ले गए, जहां पहले से एक अध्यापक राजेश पहले ही सीढ़ी लेकर खड़ा हुआ था।

    दोनों अध्यापकों ने जबरन उसके बेटे को सीढ़ी से दरवाजे के ऊपर बिजली की तार जोड़ने के लिए जबरन चढ़ा दिया। दरवाजे के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की लाइन से रिहान को करंट लगा गया और वह झुलस गया। जोरदार आवाज के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और रिहान को उपचार के लिए तुरंत नल्लड़ मेडिकल कालेज लेकर पहुंचे, जहां से उसकी हालत नाजुक देखते हुए रोहतक मेडिकल कालेज में चल रहा है।