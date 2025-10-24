पटाखा फोड़ना 12वीं के छात्र को पड़ा महंगा, पड़ोसी को आया गुस्सा तो कर दी जमकर पिटाई
पलवल में पटाखे चलाने को लेकर 12वीं के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र मोहित के अनुसार, गोवर्धन पर्व पर पटाखे चलाने के दौरान पड़ोसी रामसिंह ने उसे रोका और बाद में साथियों के साथ मिलकर हमला किया। आरोपियों ने उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, पलवल। शहर थाना अंतर्गत घुघेरा गांव में पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में 12 वीं कक्षा के छात्र को रास्ते में रोककर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की शिकायत पर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मामले में घुघेरा गांव के रहने वाले मोहित ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वह कक्षा 12वीं का छात्र है। गोवर्धन के पर्व पर 22 अक्टूबर को रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर के बाहर पटाखे चला रहा था। उसी समय पड़ोस में रहने वाले रामसिंह अपने प्लॉट से बाहर आया और उसे वहां से जाने और पटाखे न चलाने को कहा। इसके बाद वह अपने घर के अंदर चला गया।
शिकायत के अनुसार, थोड़ी देर बाद जब मोहित घर से निकलकर सोहना रोड की तरफ जाने लगा, तो रामसिंह और उसके साथ उधम सिंह ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों के हाथ में लाठियां थीं। मोहित का आरोप है कि उधम सिंह ने उसपर लाठियों से वार किया।
शोर सुनकर ऊधम का पुत्र धरमेश भी मौके पर आ गया। उसने भी मोहित को लात-घूंसे मारे और गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी। मोहित ने शिकायत में यह भी बताया कि तीनों आरोपितों ने उसके घर के बाहर बैठे बुजुर्ग दादा-दादी को भी बुरी-बुरी और गंदी गालियां दीं।
तीनों ने खुलेआम धमकी दी कि अगर कोई कानूनी कार्यवाही की गई, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद मोहित को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया और मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई।
