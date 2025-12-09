पलवल: हड़ताल का सेवाओं पर नहीं हुआ असर, एनएचएम और मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने संभाली ओपीडी

जागरण संवाददाता, पलवल। डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगें पूरी नहीं होने के विरोध में प्रदेश भर के सरकारी डाक्टर सोमवार से दो दिन तक (8-9 दिसंबर) हड़ताल पर हैं। हालांकि जिला नागरिक अस्पताल में हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाएं पर कोई असर देखने को नहीं मिला। रोज की तरह सुबह से ही स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सामान्य रहीं और मरीजों का इलाज बिना किसी रुकावट के किया गया।

नलहड़ मे़डिकल कालेज व एनएचएम के डाक्टरों द्वारा ओपीडी चलाई गई। पलवल जिला इकाई के प्रधान डा. योगेश मलिक, डा. नवीन शर्मा, डा. योगेंद्र जांगिड़, डा. बासुदेव गुप्ता, डा. दीपक मंगला, डा. रवि शंकर, डा. तरुण गोला, डा. दिनेश यादव अस्पताल के अन्य डाक्टरों ने सरकार द्वारा एसएमओ की सीधी भर्ती को गलत बताया और इसे तत्काल रोकने की मांग की।

नीति में बदलाव तक विरोध रहेगा जारी जिला प्रधान डा. योगेश मलिक ने कहा कि सरकार ने बार-बार के आग्रह के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए प्रदेशभर के सरकारी डाक्टरों ने दो दिन तक हड़ताल करने का फैसला लिया है। जब तक सरकार नीति में बदलाव नहीं करती, विरोध जारी रहेगा।

हड़ताल का असर नहीं दिखाई दिया इससे पहले सुबह अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं, जांच केंद्र, लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और दवा वितरण केंद्र पहले की तरह ही सुचारू रूप से चलते रहे।

अस्पताल में एनएचएम स्कीम के तहत कार्यरत डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल कालेज से आए डाक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी टीम नियमित रूप से ड्यूटी पर मौजूद नजर आई। मरीजों की भारी भीड़ के बावजूद सभी को क्रमबद्ध तरीके से इलाज मिला और कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी।

पहले ही जारी किए थे निर्देश अस्पताल प्रशासन द्वारा पहले से ही सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसका असर साफ तौर पर देखने को मिला।एसएमओ डा. सुरेश बुरोलिया ने कहा कि जिला नागरिक अस्पताल में रेगुलर डाक्टरों की हड़ताल का कोई असर नहीं पड़ा है, हड़ताल को लेकर नलहड़ मे़डिकल कालेज से बुलाए गए डाक्टर व एनएचएम डाक्टरों की सेवाएं ली गईं।