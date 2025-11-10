Language
    पलवल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगी बहनों की मौत; गांव में पसरा मातम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    पलवल के पृथला गांव में राजमार्ग पार करते समय तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगी बहनों की दुखद मौत हो गई। बड़ी बहन कंपनी से वेतन लेने गई थी, साथ में छोटी बहन भी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी चालक मौके से फरार है।  

    जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के पृथला गांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को पार करते हुए तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, मामले में शहर के राजीव नगर के रहने वाले दशरथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 41 वर्षीय बड़ी बेटी अहिल्या पृथला गांव स्थित निजी कंपनी में नौकरी करती थी। वह रविवार को कंपनी से अपना वेतन लेने के लिए गई थी। उसके साथ 21 वर्षीय उसकी छोटी बहन ललिता भी गई थी।

    बताया गया कि दोनों ऑटो से पृथला पहुंची और राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करने लगीं। उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करते समय दोनों बहनों को तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों द्वारा दोनों को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया।

    वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही दशरथ तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।