पलवल में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगी बहनों की मौत; गांव में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के पृथला गांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 19 को पार करते हुए तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगी बहनों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। गदपुरी थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मामले में शहर के राजीव नगर के रहने वाले दशरथ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 41 वर्षीय बड़ी बेटी अहिल्या पृथला गांव स्थित निजी कंपनी में नौकरी करती थी। वह रविवार को कंपनी से अपना वेतन लेने के लिए गई थी। उसके साथ 21 वर्षीय उसकी छोटी बहन ललिता भी गई थी।